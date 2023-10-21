به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی امروز در دیدار با تعدادی از فعالان جامعه ورزش و جوانان استان گیلان به‌مناسبت هفته تربیت بدنی با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی، تحولات زیادی در عرصه ورزش ایجاد شد، اظهار کرد: ما از برنامه‌های عرصه ورزش کشور راضی هستیم اما قانع نیستیم و عدم قانع بودن ما به‌دلیل وجود ظرفیت‌های این عرصه، پیشنهاد و ارائه طرح برای کامل‌تر شدن این بخش است.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با تاکید بر آمیختگی ورزش با اخلاق تصریح کرد: یک ورزشکار باید اخلاق‌مدار باشد البته ورزشکاران جمهوری اسلامی به اذعان ورزشکاران دنیا، اخلاق‌مدار هستند که قابل تقدیر است.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به تمجید رهبر معظم انقلاب از بانوان ورزشکاری که با حجاب مناسب در عرصه ورزش به موفقیت‌ها رسیده‌اند، گفت: مسابقات ورزشی با رویش‌ها و ریزش‌ها و بالندگی همراه است اما آنچه که اهمیت دارد این است که مقوله اخلاق در کنار ورزش رعایت شود.

امام جمعه رشت ورزشکارانی که حاضر به رقابت و مسابقه با ورزشکار رژیم غاصب صهیونیستی نمی‌شوند را جزو قهرمانان جامعه دانست و بیان کرد: تختی در عین حال که یک ورزشکار بود، شاگرد خوبی برای آیت‌الله طالقانی بود و در ساحت ورزش نیز اخلاق‌مدار بود.

وی متذکر شد: ورزشکارانی که از مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی خارج شوند و به ملت و کشور خود پشت کنند منفور ملت خواهند شد البته ما ورزشکاران و پهلوانان زیادی داریم که نه‌تنها منحرف نشدند بلکه در کنار مردم و کشورشان هستند.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان بسیاری از بیماری‌های قلبی و عروقی و سایر بیماری‌های رنج‌آور را معلول عدم توجه به ورزش دانست و بیان کرد: کسی می‌تواند خوب بیندیشد و بنویسد که نشاط داشته باشد و نشاط در سایه ورزش است.

آیت‌الله فلاحتی ورزش را برای پیشکسوتان نیز ضروری دانست و ادامه داد: نشاط عاملی برای رشد انسان به ویژه در رفتارهای اخلاقی است و کسانی که نشاط ندارند در این حوزه با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در ادامه به ورزشکاران توصیه کرد که رعایت عفت در پوشش، گفتار، رفتار، خوردن، نگاه و روابط اجتماعی را مورد قرار دهند و افزود: امروز بسیاری از زنان ترکیه، اندونزی و مالزی و سایر کشورها مانند زنان ایرانی چادر می‌گذارند و به آن افتخار می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با بیان اینکه ورزشکاری که رابطه قوی و خوبی با خدا دارد محبوب دل‌ها خواهد شد، افزود: بعضی مواقع عده‌ای نفوذی در عرصه ورزش راه پیدا می‌کنند تا افکار و خواسته‌های دشمنان را در این عرصه پیاده کنند بنابراین ضرورت دارد که ورزشکار، بصیر باشد.

آیت‌الله فلاحتی از قهرمانان و پهلوانان خواست که صبور باشند و تصریح کرد: بیمه ورزشکاران، پرداخت تسهیلات، اشتغال و مسکن از جمله مسائلی است که باید توسط مسئولان و مدیران پیگیری و توجه شود.

امام جمعه رشت با تاکید بر ضرورت توجه به پیشکسوتان مرد و زن اضافه کرد: کسانی که روزی مربی بودند و زحمت‌ها کشیدند و جایگاه ورزش را ارتقا بخشیدند نباید به فراموشی سپرده شوند و در کنار آن‌ها توجه به شهدای ورزشکار و سرکشی به خانواده‌های آنان و پیشکسوتان در دستور کار باشد.