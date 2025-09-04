به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی صبح پنجشنبه در اجلاسیه شهدای ورزشکار در سالن تختی رشت، با اشاره به جایگاه والای ورزشکاران در جامعه اسلامی، گفت: وجود ورزشکاران نعمتی برای جامعه اسلامی است.

وی افزود: ورزشکار ایرانی با ویژگی‌های برجسته‌ای که دارد، از دیگر ورزشکاران متمایز است و نماد بصیرت، نجابت و محبت در جامعه اسلامی محسوب می‌شود.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه ورزشکار ایرانی نماد بصیرت، نجابت و محبت در جامعه اسلامی است، تصریح کرد: ورزشکار ایرانی با بصیرت ورزش را پذیرفته و سراسر وجودش را محبت فرا گرفته است.

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین با اشاره به خصائل اخلاقی ورزشکاران ایرانی ادامه داد: نجابت ورزشکار ایرانی ریشه در مکتب علوی و زینبی دارد و این نجابت نه تنها در رفتار فردی، بلکه در منش اجتماعی آنها نیز نمایان است.

وی در ادامه با یادآوری خاطراتی از پیش از انقلاب گفت: علاقه من به ورزش به حدی است که قبل از انقلاب برای تماشای فوتبال به تهران می‌رفتم.

آیت‌الله فلاحتی در پایان با بیان اینکه ورزشکار ایرانی دلش برای ملت می‌تپد، خاطرنشان کرد: ورزشکار ایرانی پس از کسب مقام قهرمانی، با افتخار آن را به رهبر معظم انقلاب اهدا می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت توجه مسئولان به مسائل جوانان ورزشکار، به ویژه در حوزه اشتغال، تاکید و خواستار حمایت ویژه از خواهران و برادران ورزشکار شد.