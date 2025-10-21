نقش «توسلوا بالزهراء واطمئنوا» بر دیوارنگاره منطقه ۱۰ تهران اکران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ایام فاطمیه و بزرگداشت حضرت فاطمه زهرا (س)، دیوارنگاره ساختمان ستادی شهرداری منطقه ۱۰ با طرحی جدید و عنوان معنوی «توسلوا بالزهراء واطمئنوا» رونمایی شد.

این اثر با مضمون تأمل‌برانگیز «بی‌حرم نیست کسی که حرمش سینه ماست» یادآور ارادت عاشقانه مردم به ساحت بانوی دو عالم و جلوه‌ای از پیوند عاطفی شهروندان با فرهنگ اهل‌بیت (ع) است.

این اقدام با همکاری روابط عمومی منطقه و زیباسازی انجام گرفته و در ادامه برنامه‌های مناسبتی برای فضاسازی مذهبی و فرهنگی شهر در ایام فاطمیه صورت پذیرفته است.