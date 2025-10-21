  1. جامعه
  2. شهری
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵

نقش «توسلوا بالزهراء واطمئنوا» بر دیوارنگاره منطقه ۱۰ تهران اکران شد

دیوارنگاره ساختمان مرکزی شهرداری منطقه ۱۰ تهران به نقش«توسلوا بالزهراء واطمئنوا» مزین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ایام فاطمیه و بزرگداشت حضرت فاطمه زهرا (س)، دیوارنگاره ساختمان ستادی شهرداری منطقه ۱۰ با طرحی جدید و عنوان معنوی «توسلوا بالزهراء واطمئنوا» رونمایی شد.

این اثر با مضمون تأمل‌برانگیز «بی‌حرم نیست کسی که حرمش سینه ماست» یادآور ارادت عاشقانه مردم به ساحت بانوی دو عالم و جلوه‌ای از پیوند عاطفی شهروندان با فرهنگ اهل‌بیت (ع) است.

این اقدام با همکاری روابط عمومی منطقه و زیباسازی انجام گرفته و در ادامه برنامه‌های مناسبتی برای فضاسازی مذهبی و فرهنگی شهر در ایام فاطمیه صورت پذیرفته است.

