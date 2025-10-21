به گزارش خبرگزاری مهر رقابت های بسکتبال سه به سه در بازی‌های آسیایی جوانان طی روزهای اول تا 5 آبان برگزار می شود.

علیرضا رشیدی‌، بردیا خسروی، امیر رضا آذری و محمد صفا بهنیا زیر نظر محمد سیستانی و الینا آوینی، النا احمدیان، هستی خزایی و مبینا بریحی زیر نظر سحر نجفی در این رقابت‌ها حضور دارند.

گروه بندی تیم های بسکتبال سه به سه ایران در بازی های آسیایی جوانان به این شرح است:

دختران

گروه A: ایران، قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین

گروه B: مغولستان، فلسطین، اندونزی، مالدیو، تایلند، هند و سریلانکا

پسران

گروه A: امارات، اردن، مغولستان، ترکمنستان و چین تایپه

گروه B: بحرین، هند، چین، قرقیزستان و اندونزی

گروه C: قطر، کامبج، ازبکستان، مالدیو، فلسطین و تایلند

گروه D: ایران، قزاقستان، بنگلادش، سریلانکا، یمن و عربستان

برنامه بازی‌های ایران در رقابت‌های بسکتبال ۳ به ۳ بازی‌های آسیایی جوانان بحرین به شرح زیر است:

دختران

پنجشنبه اول آبان

* ایران - ازبکستان ساعت ۱۱:۱۰

* ایران - اردن ساعت ۱۳:۰۵

* ایران - امارات ساعت ۱۶:۳۰

* ایران - چین ساعت ۱۹:۱۵

شنبه ۳ آبان

* ایران - قزاقستان ساعت ۱۱:۵۰

* ایران - چین تایپه ساعت ۱۴:۱۰

پسران

جمعه ۲ آبان

* ایران - سریلانکا ساعت ۱۵:۲۵

* ایران - یمن ساعت ۱۷:۴۵

* ایران - عربستان ساعت ۲۰:۴۵

یکشنبه ۴ آبان

* ایران - قزاقستان ساعت ۱۶:۵۵

* ایران - بنگلادش ساعت ۱۹:۰۵