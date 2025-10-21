به گزارش خبرگزاری مهر رقابت های بسکتبال سه به سه در بازیهای آسیایی جوانان طی روزهای اول تا 5 آبان برگزار می شود.
علیرضا رشیدی، بردیا خسروی، امیر رضا آذری و محمد صفا بهنیا زیر نظر محمد سیستانی و الینا آوینی، النا احمدیان، هستی خزایی و مبینا بریحی زیر نظر سحر نجفی در این رقابتها حضور دارند.
گروه بندی تیم های بسکتبال سه به سه ایران در بازی های آسیایی جوانان به این شرح است:
دختران
گروه A: ایران، قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین
گروه B: مغولستان، فلسطین، اندونزی، مالدیو، تایلند، هند و سریلانکا
پسران
گروه A: امارات، اردن، مغولستان، ترکمنستان و چین تایپه
گروه B: بحرین، هند، چین، قرقیزستان و اندونزی
گروه C: قطر، کامبج، ازبکستان، مالدیو، فلسطین و تایلند
گروه D: ایران، قزاقستان، بنگلادش، سریلانکا، یمن و عربستان
برنامه بازیهای ایران در رقابتهای بسکتبال ۳ به ۳ بازیهای آسیایی جوانان بحرین به شرح زیر است:
دختران
پنجشنبه اول آبان
* ایران - ازبکستان ساعت ۱۱:۱۰
* ایران - اردن ساعت ۱۳:۰۵
* ایران - امارات ساعت ۱۶:۳۰
* ایران - چین ساعت ۱۹:۱۵
شنبه ۳ آبان
* ایران - قزاقستان ساعت ۱۱:۵۰
* ایران - چین تایپه ساعت ۱۴:۱۰
پسران
جمعه ۲ آبان
* ایران - سریلانکا ساعت ۱۵:۲۵
* ایران - یمن ساعت ۱۷:۴۵
* ایران - عربستان ساعت ۲۰:۴۵
یکشنبه ۴ آبان
* ایران - قزاقستان ساعت ۱۶:۵۵
* ایران - بنگلادش ساعت ۱۹:۰۵
