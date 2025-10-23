دومین پیروزی بسکتبال سه نفره دختران؛ اردن هم حریف ایران نشد

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، تیم ملی بسکتبال ۳x۳ دختران ایران پس از پیروزی ۲۲-۶ مقابل ازبکستان در دومین بازی خود در مرحله گروهی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در رویارویی با اردن هم به برتری ۲۱ بر ۶ رسید.

تیم ملی بسکتبال ۳x۳ دختران ایران با ترکیب، الینا آوینی، النا احمدیان، هستی خزایی و مبینا بریحی زیر نظر سحر نجفی در این رقابت‌ها حضور دارند.

گروه بندی تیم‌های بسکتبال سه به سه دختران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان به این شرح است:

گروه A: ایران، قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین گروه B: مغولستان، فلسطین، اندونزی، مالدیو، تایلند، هند و سریلانکا

چهار تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی راه پیدا می‌کنند. بازی سوم این تیم در مقابل چین از ساعت ۱۸:۴۰ آغاز خواهد شد.

در یکی دیگر از بازی‌های حساس این گروه، قزاقستان و چین به مصاف هم رفتند که پس از تساوی در ده دقیقه، چین در زمان وقت اضافی، ۱۹-۱۸ پیروز شد.

تیم ملی بسکتبال ۳x۳ دختران ایران، روز شنبه ۳ مهرماه هم با امارات، قزاقستان و چین‌تایپه بازی خواهد داشت.

ایران برای اولین بار در بخش دختران در مسابقات بسکتبال ۳x۳ زیر ۱۶ سال آسیا حضور یافته است.