به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان روز سهشنبه با اشاره به شعار امسال با عنوان تجارت هوشمندانه، تولید صادراتمحور اظهار کرد: این شعار بیانگر ضرورت حرکت بهسوی بنیانهای علمی، فناورانه و دیجیتالی در عرصه تولید و بازرگانی است تا شاهد گسترش حضور کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای بینالمللی باشیم.
وی افزود: تولید و تجارت دو مقوله بههمپیوستهاند؛ تولید باکیفیت تسهیلگر تجارت است و تجارت روان موجب تولید کالاهایی با اقبال جهانی میشود. در همین راستا باید زیرساختهای دانشبنیان، فناوریهای نوین، و سیاستهای تشویقی برای صادرکنندگان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان با اشاره به عملکرد صادراتی آذربایجان شرقی در نیمه نخست سال گفت: در ششماهه نخست سال جاری، بالغ بر ۸۵۰ میلیون دلار کالا از گمرکات استان صادر شده که بخش عمده آن مربوط به صنایع فلزی از جمله چدن، آهن و فولاد است. همچنین کشورهای ترکیه، ارمنستان، عراق، افغانستان و گرجستان بهعنوان مهمترین مقاصد صادراتی استان شناخته میشوند.
پرنیان تأکید کرد: نباید فراموش کرد که بخش مهمی از این صادرات در سالهای اخیر و در سایه تحریمهای اقتصادی صورت گرفته است؛ از این رو باید به بازرگانان و تولیدکنندگان خود بالید که با همت والا، در مسیر پیچیده تجارت بینالمللی قدم نهاده و نام ایران را در بازارهای جهانی زنده نگاه داشتهاند.
وی گفت: افزایش سهم صادرات غیرنفتی، مستلزم همگرایی میان بخشهای تولید، صنعت، فناوری، بانک، گمرک و حملونقل است و امیدواریم با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و نگاه هوشمندانه به بازارهای هدف، بتوانیم مسیر توسعه پایدار صادرات را هموارتر کنیم.
