پرنیان: ایستگاه‌های بازرسی صنفی در تبریز و شهرستان‌ها تشکیل شد

تبریز- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی از تشکیل ایستگاه‌های بازرسی صنفی در تبریز و شهرستان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان روز چهارشنبه در جلسه کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی مرکز استان آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر واحدهای صنفی توزیعی و خدماتی در ایام پایانی سال گفت: با توجه به افزایش تقاضا در روزهای منتهی به شب عید، نظارت بر بازار به‌ویژه در خصوص اقلام پرمصرف خانوار با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم تغییر در رویه‌های بازرسی افزود: در همکاری با اتاق اصناف، ایستگاه‌های بازرسی در سطح شهر تبریز و شهرستان‌ها ایجاد می‌شود تا فرآیند نظارت‌ها هدفمندتر و اثربخش‌تر شود.

مدیرکل صمت آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: میدان فعالیت برای تعداد محدودی از اصناف‌نماها تنگ خواهد شد و اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو با تخلف، آبروی اصناف متعهد و منصف را خدشه‌دار کنند.
پرنیان تشکیل اکیپ‌های مشترک بازرسی را اقدامی مؤثر در کنترل بازار دانست و گفت: این رویکرد با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط، نقش مهمی در پیشگیری و برخورد با تخلفات صنفی خواهد داشت.

وی در ادامه بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب تأکید کرد و افزود: بخش قابل توجهی از تخلفات صنفی از ناحیه واحدهای بدون مجوز بروز می‌کند و در این زمینه ظرفیت‌های قانونی مناسبی نیز وجود دارد که باید به‌صورت جدی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل صمت استان همچنین خاطرنشان کرد: همزمان با اقدامات نظارتی، فراهم‌سازی بستر صدور آسان، سریع و روان پروانه کسب توسط دستگاه‌های متولی و دخیل در فرآیند صدور مجوز نیز ضروری است تا ضمن ساماندهی بازار، از فعالیت واحدهای قانونمند حمایت شود.

    ناصر رحمانی IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      جناب پرنیان مگر عیدی هم باقی مانده گرانی و فقر و بی مسکنی و عدم اقدام به درمان خیلی ها و کمبود هزاران اقلام و.....مردم را سخت در تنگنا قرار داده است اول باید مشکلات را حل کرد و سپس دست به نظارت کرد آیا میدانید هیچ صنفی اقلام موجود خود را با سود قابل قبول نمی فروشد؟ بلکه با نرخ افزایش یافته روزانه بفروش می رساند آیا تدبیری در این زمینه دارید اگر هم داشته باشید نمی توانید اجرا کنید چون تنوع صنفی آنقدر زیاد هست که شما نیروی نظارتی لازم و با وجدان کمتر دارید

