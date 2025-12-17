به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان روز چهارشنبه در جلسه کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی مرکز استان آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر واحدهای صنفی توزیعی و خدماتی در ایام پایانی سال گفت: با توجه به افزایش تقاضا در روزهای منتهی به شب عید، نظارت بر بازار بهویژه در خصوص اقلام پرمصرف خانوار با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به لزوم تغییر در رویههای بازرسی افزود: در همکاری با اتاق اصناف، ایستگاههای بازرسی در سطح شهر تبریز و شهرستانها ایجاد میشود تا فرآیند نظارتها هدفمندتر و اثربخشتر شود.
مدیرکل صمت آذربایجانشرقی تصریح کرد: میدان فعالیت برای تعداد محدودی از اصنافنماها تنگ خواهد شد و اجازه نخواهیم داد عدهای سودجو با تخلف، آبروی اصناف متعهد و منصف را خدشهدار کنند.
پرنیان تشکیل اکیپهای مشترک بازرسی را اقدامی مؤثر در کنترل بازار دانست و گفت: این رویکرد با استفاده از ظرفیت دستگاههای مرتبط، نقش مهمی در پیشگیری و برخورد با تخلفات صنفی خواهد داشت.
وی در ادامه بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب تأکید کرد و افزود: بخش قابل توجهی از تخلفات صنفی از ناحیه واحدهای بدون مجوز بروز میکند و در این زمینه ظرفیتهای قانونی مناسبی نیز وجود دارد که باید بهصورت جدی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل صمت استان همچنین خاطرنشان کرد: همزمان با اقدامات نظارتی، فراهمسازی بستر صدور آسان، سریع و روان پروانه کسب توسط دستگاههای متولی و دخیل در فرآیند صدور مجوز نیز ضروری است تا ضمن ساماندهی بازار، از فعالیت واحدهای قانونمند حمایت شود.
