پرنیان: بناب شهر تولید و تجارت است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از فعالان تولیدی و اقتصادی شهرستان بناب شامگاه شنبه با حضور صابر پرنیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بهعنوان معین وزارت صمت در آذربایجانشرقی، محمد حسین قلعهای فرماندار شهرستان بناب و نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان ارشد استانی و شهرستانی برگزار شد.
صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی، در این همایش با تأکید بر جایگاه ویژه بناب در نقشه اقتصادی استان، این شهرستان را «شهر تولید و تجارت» دانست و گفت: بناب با برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر صنعتی و صادراتی، سهم مؤثری در رشد اقتصادی استان ایفا میکند. وی با اشاره به محورهای مطرحشده در این همایش افزود: در این نشست موضوعاتی از جمله موانع تأمین مالی، مسائل مالیاتی، تأمین مواد اولیه، گشایش مسیرهای صادراتی و راهکارهای رفع چالشهای پیشروی واحدهای تولیدی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل صمت آذربایجانشرقی با بیان اینکه مسیر توسعه استان از دل تولید میگذرد، تصریح کرد: رویکرد مجموعه صمت، حرکت به سمت تولید باکیفیت، رقابتپذیر، ارزشآفرین و صادراتمحور است و تحقق این هدف بدون میدانداری بخش خصوصی ممکن نخواهد بود. پرنیان همچنین همراهی بخش تولید و نقشآفرینی فعالان اقتصادی را عامل اصلی پیشرفت دانست و خاطرنشان کرد: تسهیلگری دولت و کاهش موانع اداری و اجرایی، مطالبه جدی تولیدکنندگان است و باید با نگاه حمایتی دنبال شود.
در ادامه این مراسم از مدیران چند واحد تولید خشکبار، فولاد و صنایع دیگر که اخیراً به عنوان صادر کنندگان نمونه استانی و کشوری انتخاب شده بودند تحلیل بعمل آمد.
شهرستان بناب با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت در ۱۱۰ کیلومتری جنوب مرکز استان واقع شده و به عنوان یکی از شهرستانهای مهم اقتصادی کشور نقش عمدهای در امر صادرات و ارز آوری دارند.
