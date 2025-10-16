به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی متالورژی، فولاد، ریختهگری، صنایع معدنی و تجهیزات وابسته (تبریز متافو ۱۴۰۴) شامگاه پنجشنبه ۲۴ مهرماه با حضور سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تبریز برگزار شد.
نمایشگاه تبریز متافو ۱۴۰۴ از ۲۴ تا ۲۷ مهرماه میزبان فعالان صنعتی، تولیدکنندگان، شرکتهای دانشبنیان از سراسر کشور است و فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندیهای داخلی، تبادل تجارب و توسعه همکاریهای صنعتی و معدنی بهشمار میآید.
در این رویداد تخصصی، شرکتها و صنایع مرتبط آخرین دستاوردهای خود در حوزههای فولاد و فناوریهای نوین را به نمایش گذاشتهاند. هدف از برگزاری این نمایشگاه، تقویت پیوند میان بخشهای تولیدی و معدنی کشور و حمایت از توسعه بومی صنعت متالورژی عنوان شده است.
نظر شما