به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در نشست جمع بندی سفر دو روزه وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس به آذربایجانشرقی، مجموعهای از پیشنهادات و درخواستهای کلیدی را برای توسعه صنعتی آذربایجان شرقی ارائه کرد.
تأکید بر اجماع ملی و انتقاد از کمتوجهی به سرمایهگذاری
سرمست در این نشست با تأکید بر لزوم همنظری بین دولت و مجلس برای حل مسائل استان، تصریح کرد: دولت سهم چشمگیری در سرمایهگذاریهای استان آذربایجان شرقی نداشته است.
وی با اشاره به فرسودگی بسیاری از صنایع کلیدی از جمله ماشینسازی، خواستار تخصیص سرمایهگذاریهای گستردهتر دولت برای نوسازی و بازسازی این واحدها شد.
سرفصلهای اصلی درخواستهای استاندار
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه، محورهای اصلی درخواستهای خود را به این شرح اعلام کرد:
تسهیل در امور ارزی و تخصیص اعتبار: تفویض اختیارات ارزی تا سقف ۵ میلیون دلار به کارگروه استانی و اختصاص ۵ همت (۵۰۰۰ میلیارد تومان) از محل اعتبارات وزارت صمت برای بازسازی صنایع مادر.
پشتیبانی از طرحهای بزرگ و رفع کمبود نقدینگی: اختصاص ۲ همت (۲۰۰۰ میلیارد تومان) برای مگاپروژهها و طرحهای پیشران استان و راهاندازی سامانه یکپارچه تسهیلات.
احیای صنعت فرش: حذف پیمانسپاری اجباری برای صادرات فرش، رفع ممنوعیت بیمه قالیبافان و تخصیص ۲ همت تسهیلات حمایتی برای احیای این صنعت اصیل.
حمایت از صادرات و توسعه معدنی: خروج قیر از طبقهبندی مواد خام و بازگرداندن مشوقهای صادراتی آن، مذاکره با کشورهای ترکیه و عراق برای تعدیل تعرفهها، آزادسازی پهنههای معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و واگذاری آن به بخش خصوصی.
توسعه پروژه مس سونگون و صنایع پیرامونی: تسریع در اجرای فازهای توسعهای معدن مس سونگون و ایجاد صنایع پاییندستی مس در خود استان.
پیشگامی در طرحهای ملی و توسعه زنجیره ارزش: انتخاب آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت ملی برای اجرای طرحهای نوین صنعتی و حمایت از تکمیل زنجیره ارزش در ده صنعت اصلی استان.
حمایت عملیاتی از واحدهای صنعتی: عارضهیابی و حمایت کامل از واحدهای بازدیدشده توسط وزیر و نمایندگان مجلس در مناطق مختلف استان از جمله ارس، سونگون، مراغه و کلیبر.
تأسیس مرکز نوآوری: ایجاد دفتر منطقهای طراحی و نوآوری صنایع شمالغرب کشور در تبریز با مشارکت دانشگاهها، صنایع و شرکتهای دانشبنیان.
حمایت از صنایع راهبردی: درخواست ۲ همت تسهیلات از محل اعتبارات وزارت صمت برای حمایت از صنعت استراتژیک کفش و چرم تبریز.
سرمست گفت: تمامی این پیشنهادات در قالب صورتجلسهای نهایی تدوین و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد تا با همکاری نهادهای ملی و استانی، شتاب لازم برای توسعه صنعتی و اقتصادی آذربایجان شرقی فراهم آید.
