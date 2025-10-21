امضای ۴ توافقنامه همکاری میان ترکیه و کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز سه‌شنبه در چارچوب سفر دوره‌ای خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس که شامل قطر و عمان نیز می‌شود، وارد کویت شد.

رئیس‌جمهور ترکیه با امیر کویت دیدار و درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی گفتگو کرد.

«رجب طیب اردوغان» در دیدار با امیر کویت گفت که حفظ آتش‌بس در غزه که با دشواری حاصل شد، اهمیت حیاتی دارد.

اردوغان در دیدار با امیر کویت ادعا کرد که ترکیه مایل است در ساختن آینده‌ای روشن برای مردم سوریه، همراه با کشورهای برادر عرب گام بردارد.

در چارچوب سفر رسمی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به کویت، ۴ توافقنامه همکاری میان دو کشور به امضا رسید.

توافقات مذکور، میان وزرا و مقامات مربوط دو کشور در بخش حمل و نقل دریایی، انرژی و سرمایه‌گذاری و در حضور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امیر کویت به امضا رسیدند.

دیدار دوجانبه رئیس جمهور ترکیه و امیر کویت و همچنین هیات‌های دو کشور در کاخ البیان برگزار شد.