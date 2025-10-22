«اردوغان» به مسقط رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه در چارچوب سفر دوره‌ای خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس که شامل کویت و قطر نیز می‌شد، وارد مسقط پایتخت عمان شد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس‌جمهور ترکیه برای انجام دیدارهای رسمی در آخرین مقصد سفر خود به منطقه خلیج فارس، وارد مسقط پایتخت عمان شده است.

در این سفر، امینه اردوغان و وزیران خارجه، انرژی، دارایی، دفاع، صنعت و تجارت ترکیه نیز رئیس‌جمهور این کشور را همراهی می‌کنند.

اردوغان در کاخ «علم» از سوی سلطان عمان مورد استقبال رسمی قرار گرفت و در ضیافت شام شرکت می‌کند.