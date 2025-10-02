واکنش مالزی و کویت به راهزنی دریایی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست وزیر مالزی تاکید کرد، به این کشور ابلاغ شده ۲۳ شهروند مالزیایی که همراه ناوگان صمود در حال حرکت به سمت نوار غزه بودند بازداشت شده اند.

وی اضافه کرد: من با سران کشورهای خاورمیانه و وزیر خارجه آمریکا برای آزادی این شهروندان نزد تل آویو رایزنی می کنم.

همچنین وزیر خارجه کویت در این خصوص گفت: ما از نزدیک تحولات مربوط به بازداشت تعدادی از شهروندان این کشور را دنبال و برای آزادی آنها تلاش می کنیم.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده که هیچکدام از قایق های ناوگان صمود نتوانستند خود را به آب های بین منطقه ای نزدیک غزه برسانند.

حمله نظامیان صهیونیست به کشتی های ناوگان صمود و ربودن سرنشینان آنها موجی از اعتراضات جهانی را در کشورهای مختلف به دنبال داشته است.