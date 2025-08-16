به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس پرس، معاون اداره خدمات الکترونیکی در سازمان امور اقامت وزارت کشور کویت اعلام کرد که دولت کویت هیچ ممنوعیتی برای ورود شهروندان کشورهای مختلف به خاک این کشور ندارد، به جز آنچه به عنوان « افراد دارای تابعیت رژیم اشغالگر» شناخته می‌شوند که به ساکنان سرزمین‌های اشغالی اشاره می کند.

سرهنگ «عبدالعزیز کَندری» ضمن اعلام این خبر افزود: همه ملیت‌های جهان به جز تابعیت مرتبط با رژیم اشغالگر در کویت مورد پذیرش هستند، چرا که کویت طبق فرمان پادشاهی خود را در حالت جنگ با این رژیم می‌داند.

کویت و عربستان سعودی تنها کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند که هیچ گونه رابطه‌ای با اسرائیل ندارند، در حالی که امارات عربی متحده و بحرین بر اساس توافقنامه‌های رسمی، روابط دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی کامل با این رژیم برقرار کرده‌اند.

قطر و عمان نیز تنها دارای کانال‌های هماهنگی محدودی هستند بدون آنکه روابط رسمی با رژیم صهیونیستی داشته باشند.