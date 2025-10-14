طاهری: توسعه کاشمر نیازمند توجه به صنایع هماهنگ با کشاورزی است

حجت الاسلام جواد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم توجه به زیرساخت‌های توسعه‌ای شهرستان کاشمر خواستار برنامه‌ریزی برای تقویت صنایع همسو با ظرفیت‌های کشاورزی و حل معضل کم‌آبی شد.

امام جمعه کاشمر با اشاره به ضرورت توجه به زیرساخت‌های توسعه‌ای این شهرستان، اظهار کرد: کاشمر از نظر هویت فرهنگی، یک شهر زیارتی متنوع است، اما از نظر اقتصادی، هویت آن کشاورزی و معدنی نیست.

وی با بیان اینکه معادن موجود اشتغالزایی محدودی دارند و صنعت نیز در شهرستان کمرونق است، افزود: رشد صنعت در این منطقه باید هماهنگ با کشاورزی باشد تا بتوان به رونق اقتصادی و اشتغالزایی دست یافت.

طاهری با اشاره به مشکل کم‌آبی، خاطرنشان کرد: وجود کارخانه‌هایی مانند نوشابه‌سازی که آب را به محصول تبدیل می‌کنند، با واقعیت‌های کشاورزی منطقه همخوانی ندارد.

امام جمعه کاشمر بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی مانند کشمش، پسته و زعفران تأکید و تصریح کرد: متأسفانه در این زمینه کار چندانی انجام نشده است.

وی با بیان اینکه صنایع باید به گونه‌ای باشند که کشاورزی را تقویت و برای کشاورز سودآوری داشته باشند، گفت: ایجاد گلخانه‌ها می‌تواند راهکاری هماهنگ با کمبود آب و اشتغال‌زایی باشد.

طاهری به ظرفیت گیاهان دارویی در کاشمر اشاره و اضافه کرد: در صورت ایجاد صنایع فرآوری و صادرات این محصولات، می‌توان به توسعه پایدار دست یافت.

امام جمعه کاشمر در ادامه به ضرورت توجه به زیرساخت‌هایی مانند ریل، فرودگاه و تصفیه خانه فاضلاب اشاره و خاطرنشان کرد: فرودگاه موجود تنها قابلیت فرود هواپیماهای سبک را دارد و باید ارتقا یابد یا فرودگاه جدیدی احداث شود تا منطقه از محرومیت خارج شود.

وی با اشاره به تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع هماهنگ با کشاورزی، از عدم تحقق پروژه‌هایی مانند تراکتورسازی به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم انتقاد کرد و گفت: دولت باید بسترهای لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند.

طاهری از مشارکت بخش خصوصی در ایجاد شهرک گلخانه‌ای با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد تومانی خبر داد و افزود: استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری گلخانه‌ها می‌تواند به حل مشکل کم‌آبی کمک کند.