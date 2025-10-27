به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه در پیامی به دومین جشنواره روز ملی زعفران، ضمن گرامیداشت تلاش کشاورزان، صادرکنندگان و فعالان صنعت زعفران، این محصول ارزشمند را نمادی از اصالت و دانش ایرانی دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی پایدار برای حفظ جایگاه جهانی آن تاکید کرد.

وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: انتخاب پنجم آبان به عنوان روز ملی زعفران، نمادی از هویت ایرانی، میراث کشاورزی اصیل و دانش‌بنیان رو به آینده است. زعفران که از هزاران سال پیش در فرهنگ، طب سنتی، آشپزی و سفره ایرانی جایگاه ویژه‌ای داشته، امروز به عنوان طلای سرخ ایران شناخته می‌شود.

وی گفت: این روز فرصتی است برای معرفی علمی و فرهنگی زعفران به عنوان یک برند ملی در سطح جهانی، ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای تحقیقاتی، کشاورزی و تجاری، و تلاش برای افزایش ارزش افزوده و پتانسیل صادراتی این محصول بی‌نظیر.

نوری قزلجه بیان کرد: عطر و طعم بی‌همتای زعفران ایرانی زینت جهانیان است که در بازارهای بین‌المللی به عنوان نمادی از کیفیت و اصالت ایرانی شناخته می‌شود. امروز با توسعه صنایع نوین در حوزه‌های دارویی، غذایی و آرایشی- بهداشتی و با حضور پررنگ ده‌ها شرکت دانش‌بنیان، بر ارزش افزوده این میراث کهن روز به روز افزوده می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما با برنامه‌ریزی بلندمدت و پایدار، در مسیر افزایش تولید و حفظ جایگاه بی‌رقابت ایران در عرصه جهانی گام برمی‌داریم.

