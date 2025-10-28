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۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۰۰

ایران در جمع ۳ کشور برتر تولیدکننده پسته جهان

ایران در جمع ۳ کشور برتر تولیدکننده پسته جهان

دامغان- رئیس گروه مکانیزاسیون باغبانی و منابع طبیعی کشور با اشاره به جایگاه ایران در میان سه کشور برتر تولیدکننده پسته جهان،از تولید ۳۷ درصد از پسته دنیا توسط کشورمان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید تمهیدی همزمان با شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره پسته دامغان در سالن همایش‌های دانشگاه دامغان اعلام کرد: پسته یکی از محصولات راهبردی و غیر نفتی در کشور محسوب می‌شود و نقش مهمی در صادرات کشاورزی دارد تا جایی که ایران جز سه کشور برتر تولید کننده پسته در جهان است

وی افزود: سال گذشته ۴۴۰ هزار تن پسته از سطح ۶۰۰ هزار هکتار برداشت شده که ۳۷ درصد پسته جهان در ایران تولید می‌شود.

رئیس گروه مکانیزاسیون باغبانی و منابع طبیعی کشور با اشاره به ظرفیت‌های خوب کشورمان در بحث پسته بیان کرد: ۸۰۵ واحد فرآوری و بسته‌بندی پسته در کشور با ظرفیت ۸۳۳ هزار تن فعال است

تمهیدی همچنین بیان کرد: ۳۳۷ واحد فرآوری نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد و ظرفیت ۸۸۴ هزار تن در کشور وجود دارد که برای بهره‌برداری از آن نیاز به اعتبار است.

وی در خاتمه صحبت‌های خود اعلام کرد: پارسال ۱۷۳ هزار تن پسته به ارزش ۱/۶ میلیارد دلار به بیش از ۶۵ کشور آسیایی و اروپایی صادر شده است

کد مطلب 6637865

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