ایران در جمع ۳ کشور برتر تولیدکننده پسته جهان

به گزارش خبرنگار مهر، فرید تمهیدی همزمان با شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره پسته دامغان در سالن همایش‌های دانشگاه دامغان اعلام کرد: پسته یکی از محصولات راهبردی و غیر نفتی در کشور محسوب می‌شود و نقش مهمی در صادرات کشاورزی دارد تا جایی که ایران جز سه کشور برتر تولید کننده پسته در جهان است

وی افزود: سال گذشته ۴۴۰ هزار تن پسته از سطح ۶۰۰ هزار هکتار برداشت شده که ۳۷ درصد پسته جهان در ایران تولید می‌شود.

رئیس گروه مکانیزاسیون باغبانی و منابع طبیعی کشور با اشاره به ظرفیت‌های خوب کشورمان در بحث پسته بیان کرد: ۸۰۵ واحد فرآوری و بسته‌بندی پسته در کشور با ظرفیت ۸۳۳ هزار تن فعال است

تمهیدی همچنین بیان کرد: ۳۳۷ واحد فرآوری نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد و ظرفیت ۸۸۴ هزار تن در کشور وجود دارد که برای بهره‌برداری از آن نیاز به اعتبار است.

وی در خاتمه صحبت‌های خود اعلام کرد: پارسال ۱۷۳ هزار تن پسته به ارزش ۱/۶ میلیارد دلار به بیش از ۶۵ کشور آسیایی و اروپایی صادر شده است