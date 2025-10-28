ایران در جمع ۳ کشور برتر تولیدکننده پسته جهان

به گزارش خبرنگار مهر، فرید تمهیدی همزمان با شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره پسته دامغان در سالن همایشهای دانشگاه دامغان اعلام کرد: پسته یکی از محصولات راهبردی و غیر نفتی در کشور محسوب میشود و نقش مهمی در صادرات کشاورزی دارد تا جایی که ایران جز سه کشور برتر تولید کننده پسته در جهان است
وی افزود: سال گذشته ۴۴۰ هزار تن پسته از سطح ۶۰۰ هزار هکتار برداشت شده که ۳۷ درصد پسته جهان در ایران تولید میشود.
رئیس گروه مکانیزاسیون باغبانی و منابع طبیعی کشور با اشاره به ظرفیتهای خوب کشورمان در بحث پسته بیان کرد: ۸۰۵ واحد فرآوری و بستهبندی پسته در کشور با ظرفیت ۸۳۳ هزار تن فعال است
تمهیدی همچنین بیان کرد: ۳۳۷ واحد فرآوری نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد و ظرفیت ۸۸۴ هزار تن در کشور وجود دارد که برای بهرهبرداری از آن نیاز به اعتبار است.
وی در خاتمه صحبتهای خود اعلام کرد: پارسال ۱۷۳ هزار تن پسته به ارزش ۱/۶ میلیارد دلار به بیش از ۶۵ کشور آسیایی و اروپایی صادر شده است
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