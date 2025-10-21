قادری: سالانه ۴۴۳ هزار تن محصول کشاورزی در تربت حیدریه تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قادری صبح سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی تربت حیدریه اظهار کرد: در راستای ناترازی انرژی، ۱۴ هکتار زمین واگذاری برای سرمایه‌گذاران تعیین شده که ۸ مگاوات برق تولید می‌شود؛ این اقدام در کنار تلاش‌های دیگر، به رشد عملکرد کشاورزی کمک کرده است.

رئیس جهاد کشاورزی تربت‌حیدریه گفت: در سال گذشته، ۱۷ هکتار زمین کشاورزی به بهره‌برداران واگذار شد و ۳۰ هزار تن سبوس از طریق سامانه بازارگاه توزیع شد.

رکوردهای جدید در تولیدات کشاورزی

وی افزود: در شهرستان ما تولیدات کشاورزی به ۴۴۳ هزار تن در سال رسیده؛ ۳۵۰ هزار تن تولید محصولات زراعی داریم و ۴۸ هزار تن نیز شیر تولید می‌شود که نشان از رشد و رونق بخش دامپروری است.

قادری تاکید کرد: ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی در شهرستان به ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد که بیانگر جایگاه ویژه این بخش در اقتصاد منطقه است.

رئیس جهاد کشاورزی تربت‌حیدریه همچنین از ۱۹۲۴۰ بهره‌بردار کشاورزی در شهرستان خبر داد و افزود: ما در استان رتبه اول را داریم و تولیدکنندگان ما برای پیشرفت، نیازمند توجه و حمایت بیشتری هستند.

نوآوری‌های کشاورزی در تربت حیدریه

وی به فعالیت‌های نوآورانه و پیشرفت‌های قابل توجه در بخش آبیاری اشاره کرد و گفت: با اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در ۲۵۵۰۰ هکتار از مزارع و باغات شهرستان، توانسته‌ایم بهره‌وری منابع آبی را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم.

قادری افزود: این اقدام به همراه استفاده از تکنولوژی‌های روز مانند جی‌پی‌اس و سیستم سوخت برای دستگاه‌ها، موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت و افزایش بهره‌وری کشاورزی شده است.

رئیس جهاد کشاورزی تربت‌حیدریه همچنین به افزایش تولید نخ ابریشم و رتبه اول شهرستان در این بخش اشاره کرد و گفت: ما سالانه ۱۸ تن نخ ابریشم تولید می‌کنیم.

نقش زنان در توسعه کشاورزی

وی از نقش زنان در بخش کشاورزی و توانمندسازی آن‌ها نیز گفت: در راستای توانمندسازی زنان روستایی، ۵۰ نفر از این قشر آموزش‌های تخصصی دریافت کردند و در مجموع، ۷۰ محتوای آموزشی برای ارتقای مهارت‌های کشاورزی در سطح شهرستان تولید شده است.

قادری همچنین به ثبت رکوردهای جدید در تولید محصولات زراعی اشاره کرد و گفت: در این شهرستان، امسال توانستیم ۱۳ تن جو از هر هکتار برداشت کنیم که این نشان از استفاده صحیح از تکنیک‌های نوین کشاورزی دارد.

رئیس جهاد کشاورزی تربت‌حیدریه تأکید کرد: فعالیت‌های ترویجی و آموزشی در شهرستان به حدی پیشرفت کرده که هم اکنون در رتبه اول استان قرار داریم و این موفقیت‌ها، به لطف تلاش‌های مستمر کشاورزان، متخصصان و نهادهای دولتی است