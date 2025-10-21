  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

دلاور: قطعی برق ۴۰ درصد محصولات کشاورزی را نابود می‌کند

تربت حیدریه- نماینده خراسان رضوی در اتاق اصناف کشاورزی ایران گفت: قطعی برق در فصل برداشت محصولات کشاورزی موجب از بین رفتن ۳۰ تا ۴۰ درصد محصول می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ملک حسین دلاور صبح سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان تربت حیدریه در محل سالن اجتماعات فرمانداری با اشاره به چالش‌های اصلی کشاورزان، از قطعی برق در فصل برداشت و قیمت‌گذاری دستوری به عنوان عوامل اصلی کاهش انگیزه تولید نام برد و خواستار بازنگری در این سیاست‌ها شد.

نماینده خراسان رضوی در اتاق اصناف کشاورزی ایران مشکل اصلی کشاورزان را مسئله انرژی عنوان کرد و گفت: با شرکت برق استان جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم. تقاضا داریم که برق را زودتر از فصل کشت در اختیار کشاورزان قرار دهند، زیرا قطعی برق در فصل برداشت موجب از بین رفتن ۳۰ تا ۴۰ درصد محصول می‌شود.

وی به موضوع قیمت‌گذاری دستوری نیز انتقاد کرد و افزود: تعیین قیمت پایین‌تر از هزینه تمام‌شده، انگیزه پرورش‌دهندگان را از بین می‌برد. وقتی قیمت‌گذاری به گونه‌ای باشد که پرورش‌دهنده برای دوره بعدی جوجه‌ریزی انگیزه نداشته باشد، ادامه تولید غیرممکن می‌شود.

دلاور همچنین به مشکلات سامانه بازارگاه اشاره کرد و گفت: هم کارخانجات و هم تولیدکنندگان در تأمین ذرت مشکل دارند. نهاده به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد یا با اختلاف قیمت بالا عرضه می‌شود.

نماینده خراسان رضوی در اتاق اصناف کشاورزی ایران بیان کرد: طبق قانون، شرکت برق باید خسارات ناشی از ناترازی انرژی را جبران کند، اما متأسفانه نه بیمه‌ای برای تولید داریم و نه مسئولان پاسخگوی خسارات میلیاردی تجهیزات کشاورزان هستند.

