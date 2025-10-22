غلامرضا بلالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حل مشکل جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه و مؤسسات غیرانتفاعی و غیردولتی گفت: مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم در راستای حل مشکل جذب در مؤسسات و دانشگاه‌های غیر انتفاعی سامانه مهر رضوی مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را برای متقاضیان هیئت علمی دانشگاه و مؤسسات غیرانتفاعی فعال کرد.

وی افزود: متقاضیان جذب هیئت علمی که در سال‌های مذکور به دلایل مختلف از جمله شرط سن و نقص مدارک، پرونده آنان رد شده بود می‌توانند مجدد به سامانه مراجعه کرده و پرونده خود را فعال کنند. همچنین دانشگاه و مؤسسات غیرانتفاعی نیز می‌توانند فایل متقاضیان سال‌های مذکور را فعال کرده و از بین آنها افراد واجد شرایط را جذب کنند تا فراخوان جدید جذب هیئت علمی برگزار شده و داوطلبان جدید ثبت نام کنند.

بلالی توضیح داد: باتوجه به فاصله‌ای که در برگزاری فراخوان جذب اعضای هیئت علمی ایجاد شده است این موضوع برای دانشگاه و مؤسسات غیرانتفاعی مقداری مشکل ایجاد کرده بود و دانشگاه و مؤسسات غیرانتفاعی نتوانسته بودند عضو هیئت علمی جذب کنند.

قائم مقام دبیر کل اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی افزود: بنابراین محدودیت سن جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه و مؤسسات غیرانتفاعی از ۴۵ سال به ۵۵ سال افزایش یافته است یعنی متقاضیان عضویت هیئت علمی در زیر نظام غیر دولتی می‌توانند تا سن ۵۵ سال در سامانه فراخوان جذب درخواست خود را ارائه دهند.

به گزارش مهر، براساس تصمیم هیئت عالی جذب شورای عالی انقلا ب فرهنگی و مرکز جذب وزارت علوم، سن مجاز جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های غیردولتی از ۴۵ سال به ۵۵ سال افزایش یافته است.