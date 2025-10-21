به گزارش خبرنگار مهر، محمد پیله‌فروش با اعلام این خبر اظهار کرد: از مجموع باغ‌های خرمالوی استان قزوین، ۹۰ هکتار بارور و ۲ هکتار غیربارور است و متوسط عملکرد تولید این محصول حدود ۷ تن در هر هکتار برآورد می‌شود.

وی با اشاره به مناطق اصلی کشت خرمالو در استان افزود: بیشترین تمرکز تولید این میوه در مناطق الموت غربی، بخش رجایی‌دشت و روستاهای هریف، کلین، جریان، قسطین‌رود و کارندچال شهرستان قزوین قرار دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: برداشت خرمالو از اواخر مهرماه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان آذرماه ادامه یابد.

پیله‌فروش با اشاره به ارزش غذایی و خواص درمانی خرمالو خاطرنشان کرد: این میوه در کاهش چربی خون، تقویت سیستم ایمنی بدن، پیشگیری از کم‌خونی و تسریع رشد کودکان نقش مؤثری دارد. وی افزود: خرمالو به دلیل دارا بودن آنتی‌اکسیدان‌ها و بتاکاروتن‌ها، از جمله میوه‌های ضدسرطانی به شمار می‌رود و در بهبود سرماخوردگی، افزایش اشتها و تقویت معده نیز مفید است.