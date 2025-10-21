  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶

پیله‌فروش: برداشت خرمالو از باغ‌های استان قزوین آغاز شد

پیله‌فروش: برداشت خرمالو از باغ‌های استان قزوین آغاز شد

قزوین – مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از آغاز برداشت خرمالو از سطح ۹۰ هکتار از باغ‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پیله‌فروش با اعلام این خبر اظهار کرد: از مجموع باغ‌های خرمالوی استان قزوین، ۹۰ هکتار بارور و ۲ هکتار غیربارور است و متوسط عملکرد تولید این محصول حدود ۷ تن در هر هکتار برآورد می‌شود.

وی با اشاره به مناطق اصلی کشت خرمالو در استان افزود: بیشترین تمرکز تولید این میوه در مناطق الموت غربی، بخش رجایی‌دشت و روستاهای هریف، کلین، جریان، قسطین‌رود و کارندچال شهرستان قزوین قرار دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: برداشت خرمالو از اواخر مهرماه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان آذرماه ادامه یابد.

پیله‌فروش با اشاره به ارزش غذایی و خواص درمانی خرمالو خاطرنشان کرد: این میوه در کاهش چربی خون، تقویت سیستم ایمنی بدن، پیشگیری از کم‌خونی و تسریع رشد کودکان نقش مؤثری دارد. وی افزود: خرمالو به دلیل دارا بودن آنتی‌اکسیدان‌ها و بتاکاروتن‌ها، از جمله میوه‌های ضدسرطانی به شمار می‌رود و در بهبود سرماخوردگی، افزایش اشتها و تقویت معده نیز مفید است.

کد خبر 6629991

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها