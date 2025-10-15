قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره بار تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع میوه به شرح ذیل است:

آناناس طلایی کیلویی ۱۹۰ هزار تومان

انواع آلو کیلویی ۸۹ هزار تومان

انار کیلویی ۶۲ هزار تومان

انجیر سیاه کیلویی ۱۱۹ هزار تومان

انگور مهری کیلویی ۷۸ هزار تومان

انگور بی‌دانه سفید کیلویی ۹۹ هزار تومان

انگور بی‌دانه قرمز کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

سایر انواع انگور کیلویی ۵۵ هزار تومان

به کیلویی ۵۳ هزار تومان

پاپایا (تولید داخل) کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

پسته تازه کیلویی ۴۲۰ هزار تومان

توت فرنگی کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

انواع خرمالو کیلویی ۵۵ هزار تومان

خیار گلخانه‌ای کیلویی ۴۹ هزار تومان

انواع خربزه کیلویی ۳۹ هزار تومان

زالزالک کیلویی ۱۲۵ هزار تومان

زرشک تازه بدون ساقه خوشه‌ای کیلویی ۲۶۵ هزار تومان

زرشک پاک شده، کیلویی ۲۹۵ هزار تومان

زنجبیل تازه کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

سیب زرد لبنان کیلویی ۷۲ هزار تومان

سیب قرمز لبنان کیلویی ۷۲ هزار تومان

سیب سبز کیلویی کیلویی ۸۲ هزارتومان

سایر انواع سیب کیلویی ۶۵ هزار تومان

انواع شلیل و شبرنگ کیلویی ۱۱۳ هزار تومان

انواع طالبی کیلویی ۳۸ هزار تومان

عناب تازه کیلویی ۱۱۳ هزار تومان

گردو تازه با پوست سبز کیلویی ۸۵ هزار تومان

انواع گلابی کیلویی ۹۰ هزار تومان

گلابی بیروتی کیلویی ۱۳۱ هزار تومان

انواع گریپ فروت کیلویی ۴۲ هزار تومان

انواع لیموترش کیلویی ۱۱۵ هزار تومان

موز خوشه‌ای هر عدد بالای ۱۲۰ گرم کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

موز خوشه‌ای هر عدد زیر ۱۲۰ گرم کیلویی ۱۱۳ هزار تومان

میوه کاکتوس زرد و قرمز در بسته‌های حداقل ۳۰۰ گرم کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

انواع هلو کیلویی ۱۰۰ هزار تومان

نارنگی کیلویی ۷۳ هزار تومان

انواع نارگیل کیلویی ۱۶۹ هزار تومان

هندوانه بالای ۳ کیلوگرم کیلویی ۱۹ هزار تومان

هندوانه زیر ۳ کیلوگرم کیلویی ۱۷ هزار تومان