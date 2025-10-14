به گزارش خبرنگار مهر، مجید جودی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اردیبهشت‌ماه امسال وام مسکن روستایی ابلاغ شد، گفت: بر اساس این ابلاغیه، پنج هزار نفر تحت پوشش این تسهیلات قرار گرفتند.

وی افزود: از مجموع این تسهیلات، ۲۰۰ هزار واحد در مناطق روستایی و ۲۰ هزار فقره نیز در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر پیش‌بینی شده است. امسال مبلغ وام از ۳۵۰ میلیون تومان سال گذشته به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته که با کارمزد ۵ درصد و دوره بازپرداخت ۲۰ ساله در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

جودی بیان کرد: با توجه به اینکه در خردادماه امسال هم‌زمان با وقوع جنگ ۱۲ روزه، پرداخت وام‌ها آغاز شده بود، تاکنون حدود به ۱۲۵ هزار خانوار واجد شرایط به سیستم بانکی معرفی شده‌اند، از این تعداد حدود ۵۵ هزار فقره عقد قرارداد شده و وام پرداخت شده است که رقم ریالی آن تاکنون حدود ۷ همت برآورد می‌شود.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن افزود: پیش‌بینی ما این است که تا پایان آبان‌ماه، ۲۲۰ هزار واحد به سیستم بانکی معرفی شوند و تا پایان آذرماه نیز تمامی این واحدها با بانک‌ها قرارداد منعقد کنند.

مبلغ وام جدید مسکن روستایی در انتظار تصویب هیئت وزیران

وی بیان کرد: روند فعلی همکاری بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن روستایی مطلوب است و فرآیند اعطای وام با سرعت مناسبی در حال انجام است. در نظر داریم در سه‌ماهه چهارم سال، وام جدید مربوط به امسال و سال آینده را نیز پس از تصویب در هیئت محترم وزیران عملیاتی کنیم.

جودی تاکید کرد: خردادماه امسال پرداخت وام‌ها آغاز شد و تلاش می‌کنیم مقدمات وام جدید تا پایان سال جاری فراهم شود تا از ابتدای سال آینده اجرای آن آغاز شود. این طرح از سال ۱۳۸۴ با سقف وام پنج میلیون تومانی آغاز شد که در آن زمان حدود ۷۰ درصد هزینه تمام‌شده احداث یک واحد مسکونی روستایی را پوشش می‌داد. امروز این رقم به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده و حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد هزینه ساخت را شامل می‌شود.

اعطای وام بلاعوض به دهک‌های یک تا سه

معاون بنیاد مسکن افزود: برای اقشار کم‌درآمد و خانوارهای دهک‌های یک تا سه، علاوه بر تسهیلات بانکی، کمک‌های بلاعوض نیز از محل منابع نهادهای حمایتی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن در پایان خاطرنشان کرد: در صورت ناتوانی متقاضیان در تأمین آورده شخصی، بخش مهمی از این آورده از محل کمک‌های بلاعوض تأمین خواهد شد تا اقشار ضعیف جامعه نیز امکان بهره‌مندی از مسکن ایمن و مقاوم را داشته باشند.