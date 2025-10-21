سرپرست شهرداری نوشهر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار مازندران در حکمی رسمی، جعفر قمی اویلی را به عنوان سرپرست جدید شهرداری نوشهر منصوب کرد. این انتصاب در مراسمی رسمی و با حضور مسؤولان محلی و شهری برگزار شد.
در این مراسم، مهدی یونسی استاندار مازندران ضمن تأکید بر اهمیت توسعه و ارتقای خدمات شهری، از تجربیات و توانمندیهای جعفر قمی اویلی از وی خواست با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و همکاری کارکنان شهرداری، گامهای مؤثری در پیشبرد اهداف شهر بردارد.
جعفر قمی همزمان سرپرست داره کل پدافند غیرعامل استانداری مازندران را عهدهدار است.
