  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۷

حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد

حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از واریز حقوق مهرماه بازنشستگان صندوق‌های کشوری و فولاد خبر داد و تأکید کرد: پرداخت‌ها طبق روال منظم و بدون تأخیر انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، اعلام کرد: با انجام هماهنگی‌های لازم و تأمین منابع مالی مورد نیاز، پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد انجام شده است.

وی افزود: مطابق روال ماه‌های گذشته، مبالغ حقوق بازنشستگان واریز شده است.

ازوجی با اشاره به اهمیت پایداری جریان پرداخت‌ها تصریح کرد: تلاش ما بر این است که پرداخت حقوق و مزایا با برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی مشخص انجام شود تا بازنشستگان گرامی بتوانند با آرامش خاطر برای امور معیشتی خود برنامه‌ریزی کنند.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری همچنین از استمرار سیاست شفافیت و پاسخ‌گویی خبر داد و گفت: «اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره پرداخت‌ها و خدمات، بخشی از رویکرد جدید صندوق برای افزایش اعتماد و رضایت جامعه بازنشستگان است.

کد خبر 6630020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها