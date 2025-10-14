به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صندوق بازنشستگی کشوری، علاءالدین ازوجی در نشست رؤسای کانون‌های بازنشستگان استان تهران ضمن تبریک روز و هفته سالمند، با بیان اینکه بخشی از بازنشستگان در مرحله سالمندی قرار دارند، گفت: کانون‌های بازنشستگان در حال حاضر بیشتر نقش مطالبه‌گرانه دارند، در حالی که باید در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری صندوق نیز سهیم باشند.

وی افزود: تراز تصمیم‌سازی در کانون‌ها نیازمند تعادل میان مشارکت در تصمیمات منابع و مصارف است. در حالی‌که کانون‌ها در حوزه مصارف و مطالبه خدمات، فعال هستند، در بخش منابع و تصمیم‌گیری درباره دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نقش چندانی ندارند. این ناترازی باید با ایجاد سازوکار مشخص اصلاح و تقویت شود.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر لزوم مشارکت ساختاریافته کانون‌ها در تصمیم‌سازی‌های کلان گفت: پیشنهاد ما این است که بررسی شود که آیا می‌توان نمایندگان کانون‌ها در قالب نظارت نقش آفرین باشند یا خیر تا از نزدیک در جریان روند تصمیم سازی ها و تصمیمات قرار بگیرند. این اقدام می‌تواند به شفافیت و اعتماد متقابل میان صندوق و بازنشستگان کمک کند.

ازوجی همچنین خواستار ارزیابی دقیق عملکرد کانون‌های استانی شد و خطاب به مدیران مربوطه افزود: لازم است جلسات و مصوبات کانون‌های بازنشستگان در سراسر کشور به‌صورت منظم و با فرمت مشخص ثبت و جمع‌بندی شود تا بتوان از ایده‌ها و تجارب استانی در تصمیم‌گیری‌های ملی بهره برد. ضمن آنکه در حال حاضر مشخص نیست کدام کانون‌ها موفق‌تر عمل کرده‌اند و این ضعف برطرف خواهد شد و لذا صندوق در این زمینه باید فعال‌تر باشد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت «پایلوت‌سازی» تصمیمات در برخی استان‌ها اظهار کرد: یکی از ضعف‌های تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در کشور، اجرای هم‌زمان سیاست‌ها در همه استان‌هاست. اگر برنامه‌ها ابتدا به‌صورت آزمایشی در یک یا چند استان محدود اجرا و سپس تعمیم داده شوند، خطاها به حداقل می‌رسد و تجربه‌های موفق سریع‌تر در سطح کشور گسترش می‌یابد.

ازوجی با اشاره به شاخص امید به زندگی در ایران گفت: امروز به تناسب جمعیت کشور در سن بازنشستگی، سهم آنان در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار محدود است. این در حالی است که بازنشستگان باید در چارچوب‌های رسمی و از طریق کانون‌ها نقش فعال‌تری ایفا کنند.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر حمایت از معیشت و رفاه بازنشستگان افزود: تلاش ما این است که پرداخت حقوق و مزایا بدون تأخیر انجام شود و در حوزه بیمه تکمیلی نیز از هفته گذشته پرداخت تدریجی معوقات بیمه تکمیلی درمان ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری شروع شده است.

وی در پایان خطاب به رؤسای کانون‌های بازنشستگان گفت: پیشبرد امور صندوق بدون همراهی و هم‌افزایی کانون‌ها ممکن نیست. باید از تعارض و موازی‌کاری پرهیز شود تا بتوانیم با همکاری یکدیگر تصمیماتی واقع‌بینانه و اثربخش برای ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان اتخاذ کنیم.

رؤسای کانون‌های بازنشستگان استان تهران نیز در این نشست، در خصوص ضروری اجرای ماده ۸۵ قانون میدیرت خدمات کشوری، متناسب سازی حقوق، تقویت و ارتقای بیمه تکمیلی درمان و افزایش مراکز درمانی، پرداخت بدهی بیمه تکمیلی سال ۱۴۰۳، پرداخت به روز هزینه‌های درمانی سال جاری، بهبود بسته‌های رفاهی به ویژه در حوزه سفر و گردشگری، افزایش نقش کانون‌های بازنشستگی در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، لزوم پیگیری مطالبات برجای مانده بازنشستگان از مسئولان و نهادهای متولی به بحث و ارائه نظر پرداختند.