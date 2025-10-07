وزارت بهداشت فلسطین در غزه زنگ خطر را به صدا درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الایام، وزارت بهداشت فلسطین در غزه با صدور بیانیه‌ای به مناسبت گذشت دو سال از آغاز جنگ ویرانگر، هشدار داد که وضعیت در نوار غزه فراتر از یک بحران انسانی است و به نسل‌کشی بهداشتی رسیده است. این وزارتخانه تأکید کرد که طی ۷۳۰ روز گذشته، زیرساخت‌های اصلی نظام سلامت هدف حملات مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته و بیمارستان‌ها عملاً به ساختمان‌های خالی از خدمات درمانی تبدیل شده‌اند.

در این گزارش آمده است: تاکنون ۶۷ هزار و ۱۷۳ نفر شهید و ۱۶۹ هزار و ۷۸۰ نفر زخمی شده‌اند. از میان شهدا ۲۰ هزار و ۱۷۹ نفر کودک، ۱۰ هزار و ۴۲۷ نفر زن، ۴ هزار و ۸۱۳ نفر سالمند و ۳۱ هزار و ۷۵۴ نفر مرد هستند. همچنین ۱۷۰۱ نفر از کادر درمان به شهادت رسیده و ۳۶۲ نفر نیز بازداشت شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد:از مجموع ۳۸ بیمارستان، ۲۵ مرکز به طور کامل از خدمت خارج شده و تنها ۱۳ بیمارستان به صورت جزئی و در شرایط دشوار فعالیت می‌کنند. همچنین ۱۰۳ مرکز مراقبت اولیه از مجموع ۱۵۷ مرکز تخریب شده و تنها ۵۴ مرکز به شکل محدود فعال است.

در این بیانیه آمده است: کمبود شدید دارو و ملزومات پزشکی گزارش شده است؛ ۵۵ درصد داروها، ۶۶ درصد ملزومات مصرفی و ۶۸ درصد تجهیزات آزمایشگاهی به صفر رسیده است. نرخ اشغال تخت‌ها تا پایان سپتامبر به ۲۲۵ درصد رسیده، در حالی که سال گذشته این رقم ۸۲ درصد بوده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد: تاکنون ۴۶۰ نفر، از جمله ۱۵۴ کودک، به دلیل سوءتغذیه و گرسنگی به شهادت رسیدند و بیش از ۵۱ هزار کودک زیر پنج سال از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند. توقف واکسیناسیون منجر به کاهش پوشش واکسیناسیون کودکان به ۸۰ درصد شده و مرحله چهارم واکسن فلج اطفال نیز متوقف شده است.

در این بیانیه آمده است: بیش از ۴۹۰۰ نفر دچار قطع عضو شده و نیازمند ابزار کمکی و برنامه‌های توانبخشی طولانی‌مدت هستند. همچنین بسته بودن گذرگاه‌ها، مانع سفر ۱۸ هزار بیمار برای درمان خارج از غزه شده است که در میان آنها ۵۵۸۰ کودک وجود دارد.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه تأکید کرد که با وجود خطرات مستقیم علیه جان کارکنان، کادر درمان همچنان به خدمت‌رسانی ادامه می‌دهند. این وزارتخانه در پایان خواستار مداخله فوری جامعه جهانی برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی، حمایت از بیماران و حفاظت از تیم‌های درمانی شد و ادامه محاصره و تخریب نظام سلامت توسط رژیم صهیونیستی را جنایتی آشکار خواند.