حادثه ریلی در اتیوپی؛ ۱۴ نفر کشته و ۲۹ تن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، رسانه‌های محلی امروز سه شنبه گزارش دادند که بر اثر تصادف قطار در شرق اتیوپی، حداقل ۱۴ نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

شبکه تلویزیونی دیر تی‌وی (Dire TV) به نقل از مقامات محلی اعلام کرد که این حادثه حدود ساعت ۲ بامداد امروز به وقت محلی رخ داد، زمانی که قطار مسافربری از دوئله، شهری مرزی در نزدیکی جیبوتی، به سمت شهر دیره داوا در حرکت بود.

مقامات محلی تأیید کردند که این حادثه منجر به مرگ حداقل ۱۴ نفر و جراحات جدی یا جزئی ۲۹ نفر دیگر شده است.

تصاویر به اشتراک گذاشته شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که قطعات قطار تکه‌تکه شده در امتداد مسیر دیره داوا-دوئله، بخشی از خط آهن تاریخی اتیوپی که دیره داوا را به دوئله متصل می‌کند، پراکنده شده‌اند.