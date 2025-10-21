آرامون: اجرای عملیات راهسازی در ۶۰۰ کیلومتر از محورهای آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون عصر سه شنبه در جلسه بررسی طرح‌های راهسازی منتهی به شهرستان شاهین‌دژ که با حضور مدیر کل امور مجلس وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: برای اجرای هر کیلومتر راه اصلی در سطح استان ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیلرد ریال اعتبار هزینه می‌شود و در حال حاضر عملیات راهسازی در ۶۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی آذربایجان‌غربی در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه این میزان مسیر در قالب ۵ قطعه راهسازی در طول محور میاندوآب به شاهین‌دژ اجرایی می‌شود، افزود: با تخصیص اعتبارات لازم تا سال آینده بخش مهمی از این طرح‌ها به اتمام رسیده و زیربار ترافیک می‌رود.

وی ادامه داد: عملیات راهسازی در مسیر منتهی به شاهین‌دژ به طول ۲۸ کیلومتر در دست اجراست و ۲۵ کیلومتر از این مسیر پیش از این آسفالت شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه ۷ کیلومتر از این طرح در آستانه آسفالت بوده و به زودی آسفالت شده و زیربارترافیک می‌رود، ادامه داد: در مسیر شاهین‌دژ ۳ پل احداث می‌شود که مطالعات اجرای این پل‌ها انجام شده و آماده برگزاری مناقصه برای پیمان سپاری این طرح‌ها هستیم.

آسفالت ۵ کیلومتر از محور شاهین‌دژ - تکاب

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: عملیات راهسازی در ۳۸ کیلومتر از محور شاهین‌دژ - تکاب به صورت شبانه روزی در حال فعالیت بوده و در حال حاضر آسفالت ریزی در ۵ کیلومتر از محور در دست انجام است و به زودی زیربارترافیک می‌رود.

وی با اشاره به اینکه عملیات راهسازی در ۳۸ کیلومتر از محور شاهین‌دژ - تکاب با بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده در حال انجام است، گفت: توسعه و تعریض محور شاهین‌دژ - تکاب از طرح‌های مهم بوده و زمینه توسعه بیش از پیش شهرستان را فراهم می‌کند و دسترسی اهالی این منطقه را به مرکز استان و شهرهای اطراف سهولت می‌بخشد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اضافه کرد: فعالیت کارگاه راهسازی در محور شاهین‌دژ- تکاب به صورت شبانه‌روزی بوده و بیش از ۷۵ دستگاه انواع ماشین آلات سنگین در این محور در حال فعالیت هستند.

افزایش سرعت بهسازی راه‌های روستایی بالای ۲۰ خانوار شاهین‌دژ

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی نیز در این نشست از اجرای پروژه‌های متعدد در حوزه راه‌های فرعی و روستایی شهرستان شاهین‌دژ با هدف بهبود شاخص برخورداری این شهرستان از راه‌های آسفالته خبر داد.

ارسلان شکری با بیان اینکه در حال حاضر سه پروژه مهم در شبکه راه‌های فرعی و روستایی این شهرستان با مجموع اعتباری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در دست اجراست، افزود: بهسازی محور آغ‌بال که محور شاهین‌دژ – میاندوآب را به سرچم متصل می‌کند، یکی از این پروژه‌هاست که با اعتباری بالغ بر ۵۴ میلیارد تومان توسط پیمانکار در حال اجراست.

وی ادامه داد: قرارداد اجرای روکش راه در محدوده محمودآباد به طول ۴ کیلومتر و با اعتباری معادل ۱۸ میلیارد تومان منعقد شده و همچنین پروژه خروجی شاهین‌دژ به سمت تکاب با هزینه‌ای حدود ۲۲ میلیارد تومان نیز از دیگر طرح‌هایی است که تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

۴۸۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی آذربایجان غربی آسفالت هستند

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه این استان دارای بیش از ۸ هزار کیلومتر راه است که تاکنون ۴۸۰۰ کیلومتر از آن آسفالت شده، خاطرنشان کرد: میانگین برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته در کشور ۸۵.۵ درصد، در استان ۷۹.۸ درصد و در شهرستان شاهین‌دژ ۶۹.۵ درصد است.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای در حال اجرا در شهرستان شاهین‌دژ گفت: با توجه به وضعیت فعلی شهرستان، برای ۵۲.۵ کیلومتر راه در ۱۰ محور روستایی برنامه‌ریزی شده است که طی دو سال اخیر ۲۸ کیلومتر آن اجرا و ۲۴ کیلومتر دیگر نیز در دست احداث است.

مدیر کل امور مجلس وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست گفت: باید از ظرفیت بخش خصوص برای توسعه محورهای مواصلاتی به خصوص در حوزه شهرستان شاهین‌دژ باید نهایت بهره‌برداری صورت گیرد.

شهروز برزگر کلشانی ادامه داد: در برخی از پروژه‌های راهسازی در مناطق محروم منطقه نیز می‌توان از ظرفیت خیرین راهساز نیز نهایت بهره‌برداری صورت گیرد و در این راستا تدابیر لازم سنجیده می‌شود.