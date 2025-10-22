شکری: ۴۲۰ کیلومتر از راه های روستایی آذربایجان غربی آسفالت می شود

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص راههای روستایی استان، اظهار کرد: با هدف افزایش درصد برخورداری روستاها از راههای آسفالته، تاکنون ۱۰۰ کیلومتر از راههای روستایی آسفالت و ۴۲۰ کیلومتر دیگر نیز در دست اجراست.
وی با اشاره به اینکه این استان دارای بیش از ۸ هزار کیلومتر راه است که تاکنون ۴۸۰۰ کیلومتر از آن آسفالت شده، خاطرنشان کرد: میانگین برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته در کشور ۸۵.۵ درصد، در استان ۷۹.۸ درصد است.
شکری گفت: روکش و لکهگیری محور دیزج –ایلانلو، روکش محور حیدرآباد، شانهسازی محورهای اشنویه-نقده و همچنین شانهسازی مسیر سهراهی توشکان به سمت میاندوآب که همگی به اتمام رسیدهاند.
وی با اشاره به اینکه محورهای مواصلاتی آذربایجانغربی به کارگاههای فعال اجرای پروژههای راهداری تبدیل شدهاند، ادامه داد: برای محور نقده - محمدیار نیز قرارداد روکش آسفالت منعقد و پیمانکار مربوطه مشخص شده است.
شکری با بیان اینکه تأمین روشنایی گردنه قوشچی انجام و چراغها در حال حاضر روشن هستند، گفت: ایمنسازی محور سهراهی خوی–ایواوغلی به سمت بازرگان نیز تأمین اعتبار شده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است. تقاطع چایپاره به اتمام رسیده و خطکشیهای مورد نیاز نیز در این مسیر انجام میشود.
مدیرکل راهداری آذربایجان غربی درباره نصب سرعتگیر در محورهای پرتردد بهویژه مسیر میاندوآب–نقده اظهار کرد: این سرعتگیرها بر اساس مصوبات شورای ترافیک و با هدف کاهش سرعت غیرمجاز نصب میشوند، اما برای رفاه حال کاربران جاده، استانداردسازی آنها در حال انجام است.
شکری در ادامه با اشاره به مشکل ریختن نخالههای ساختمانی در ورودی شهرها، بهویژه در مرکز استان گفت: با وجود جمعآوری نخالهها توسط راهداری، متأسفانه برخی شهروندان مجدداً اقدام به تخلیه آنها میکنند که علاوه بر ایجاد چهره نامناسب، روند فعالیتهای عمرانی را مختل میسازد. دادستان استان نیز اعلام کرده با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.
وی از آمادگی کامل راهداری استان برای فصل زمستان خبر داد و گفت: تمامی ماشینآلات در گردنههای استان مستقر شده، مجوز تأمین نمک صادر شده و نقشه راهداری زمستانی نیز آماده است تا مدیریت مناسب زمستانی جادهها انجام گیرد.
