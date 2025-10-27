پناهی: ۳ محور پرتصادف آذربایجان غربی مشخص شد؛ افزایش ۱۷ درصدی ترددها

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا پناهی مقدم دوشنبه شب در جلسه تحلیل تصادفات جاده‌ای استان گفت: محورهای ارومیه - سلماس، ارومیه - مهاباد و محور سرو به ترتیب پر تصادف‌ترین محورهای آذربایجان‌غربی هستند.

وی با قدردانی از اقدامات ایمنی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی در جاده‌ها افزود: تردد در محورهای مواصلاتی استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۷ درصد افزایش یافته است، اما با اجرای اقدامات ایمنی و ترافیکی، در برخی محورها آمار فوتی‌ها تثبیت یا حتی کاهش یافته است.

سرهنگ پناهی مقدم گفت: بر اساس آمار، ۵۰ درصد تصادفات جرحی و فوتی در راه‌های اصلی، ۸ درصد در بزرگراه‌ها، ۲۱ درصد در راه‌های روستایی و ۲۱ درصد در راه‌های فرعی رخ می‌دهد و همچنین ۷۹ درصد وسایل نقلیه دخیل در این حوادث خودروهای سواری هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی بر لزوم تغییر نگرش و اتخاذ رویکردی نو در کاهش تصادفات جاده‌ای تأکید کرد و گفت: کاهش حوادث رانندگی تنها با در نظر گرفتن همزمان سه عامل انسان، خودرو و جاده امکان‌پذیر است.

ارسلان شکری ادامه داد: برای کاهش تصادفات نباید تنها به یکی از عوامل مؤثر بسنده کرد. باید باورها را تغییر داد و به نقش انسان، خودرو و جاده به صورت هم‌زمان و متوازن توجه داشت.

وی افزود: اگرچه طبق نظر کارشناسان، سهم جاده در بروز تصادفات کمتر از دو عامل دیگر است، اما اقدامات فرهنگی، آموزشی و بازدارنده باید در هر سه بخش به طور هماهنگ دنبال شود.

مدیرکل راهداری استان با تأکید بر نقش محوری عامل انسانی گفت: ارتقای فرهنگ رانندگی و آموزش مستمر رانندگان از مؤثرترین راهکارها برای کاهش تلفات جاده‌ای است.

شکری در ادامه به اقدامات راهداری در زمینه ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و افزود: شناسایی و ایمن‌سازی نقاط پر تصادف با استفاده از روش‌های نوین، تأثیر بسزایی در کاهش تصادفات دارد. همچنین در کنار اقدامات فرهنگی، توسعه فعالیت‌های سخت‌افزاری نیز ضروری است تا روند کاهشی تلفات حفظ شود.