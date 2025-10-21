صادقی پور: ورودی شهرهای آذربایجان‌ غربی ساماندهی می شود

جعفر صادقیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ورودی شهرستان ارومیه از سمت محور ارومیه تبریز، عملیات روکش آسفالت، خطکشی به طول ۲۵۰ کیلومتر با اعتبار ۶۵۰ میلیارد ریال، تعویض ۴.۵ کیلومتر گاردریل موجود با نیوجرسی بتنی، تنظیف ۴۰ کیلومتر مسیر و ایمنسازی چهار تقاطع در سال جاری اجرا شده است.
وی افزود: در محور بند راژان نیز عملیات روکش و خطکشی ۳۰ کیلومتر مسیر با اعتبار ۶۰۰ میلیون ریال و نصب حفاظ میانی و کناری انجام شده و همچنین در محور جاده دریا چیچست (گلمانخانه)، شش کیلومتر روکش آسفالت و شش کیلومتر خطکشی با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیون ریال به اجرا درآمده است.
صادقی پور در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در ورودی شهرستان میاندوآب خاطرنشان کرد: ساماندهی ورودی شهرستان ملکان با اجرای روشنایی به طول یکونیم کیلومتر و صرف هزینهای بیش از ۲۰ میلیارد ریال انجام شده است.
وی با بیان اینکه ساماندهی ورودیها ضمن ارتقای ایمنی جادهای، موجب بهبود سیمای شهری نیز میشود، اضافه کرد: در شهرستان خوی نیز با صرف اعتباری بیش از ۱۲۰۰ میلیارد ریال، طرحهای ساماندهی ورودی شامل سهراه ایواوغلی و محورهای ایواوغلی خوی، ایواوغلی مرند و ایواوغلی چایپاره به اجرا درآمده است.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: در شهرستان قرهضیاءالدین نیز عملیات ساماندهی ورودی سهراه چایپاره با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد ریال به اتمام رسیده است.
