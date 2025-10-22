آرامون: ۲ طرح بازآفرینی شهری در ارومیه اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون صبح چهارشنبه در دیدار با نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ۲ طرح احداث مرکز جامع سلامت و احداث مدرسه در راستای اجرای طرحهای بازآفرینی شهری و ارائه خدمات درمانی و بهداشتی و آموزشی در مناطق کم برخوردار در سطح شهرستان ارومیه احداث میشود.
وی ادامه داد: احداث مرکز خدمات جامع سلامت و مدرسه ۱۲ کلاسه ویژه محله کشتارگاه ارومیه در جهت توسعه شاخصهای اجتماعی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اجرا میشود.
آرامون با اشاره به اینکه این طرحها جزو پروژههای بازآفرینی شهری در محلات هدف اجرا میشود، ادامه داد: مرکز خدمات جامع سلامت ویژه محله کشتارگاه ارومیه با هدف توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده شهری احداث میشود که برای این طرح ۳۲۸ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده است.
مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجانغربی گفت: مرکز جامع سلامت ارومیه یک هزار و ۳۱۷ مترمربع زیربنا دارد که به صورت ۲ طبقه خواهد بود و مدت زمان اجرای قرارداد ۲۴ ماهه است.
آرامون با اشاره به احداث مدرسه ۱۲ کلاسه کشتارگاه ارومیه، اظهار داشت: این طرح نیز با هدف توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده شهری با زیربنای یک هزار و ۵۳۰ مترمربع احداث میشود.
وی ادامه داد: برای این طرح نیز ۲۷۶ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی با اشاره به اینکه طرحهای بازآفرینی شهری با رویکرد توسعه انجام میشود، گفت: این طرحها میتواند به شکلگیری محلههایی سالمتر، شادابتر و پایدارتر منجر شود.
آرامون تاکید کرد: پروژههای بازآفرینی شهری میتوانند تأثیرات چشمگیری بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی ساکنان بهویژه در محلههایی که با مشکلات زیرساختی یا فرسودگی مواجه هستند، داشته باشند.
