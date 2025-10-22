  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

آرامون: ۲ طرح بازآفرینی شهری در ارومیه اجرا می شود

آرامون: ۲ طرح بازآفرینی شهری در ارومیه اجرا می شود

ارومیه- مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: ۲ طرح احداث مرکز جامع سلامت و احداث مدرسه در راستای اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری ارومیه اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون صبح چهارشنبه در دیدار با نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ۲ طرح احداث مرکز جامع سلامت و احداث مدرسه در راستای اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری و ارائه خدمات درمانی و بهداشتی و آموزشی در مناطق کم برخوردار در سطح شهرستان ارومیه احداث می‌شود.

وی ادامه داد: احداث مرکز خدمات جامع سلامت و مدرسه ۱۲ کلاسه ویژه محله کشتارگاه ارومیه در جهت توسعه شاخص‌های اجتماعی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اجرا می‌شود.

آرامون با اشاره به اینکه این طرح‌ها جزو پروژه‌های بازآفرینی شهری در محلات هدف اجرا می‌شود، ادامه داد: مرکز خدمات جامع سلامت ویژه محله کشتارگاه ارومیه با هدف توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده شهری احداث می‌شود که برای این طرح ۳۲۸ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: مرکز جامع سلامت ارومیه یک هزار و ۳۱۷ مترمربع زیربنا دارد که به صورت ۲ طبقه خواهد بود و مدت زمان اجرای قرارداد ۲۴ ماهه است.

آرامون با اشاره به احداث مدرسه ۱۲ کلاسه کشتارگاه ارومیه، اظهار داشت: این طرح نیز با هدف توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده شهری با زیربنای یک هزار و ۵۳۰ مترمربع احداث می‌شود.

وی ادامه داد: برای این طرح نیز ۲۷۶ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه طرح‌های بازآفرینی شهری با رویکرد توسعه انجام می‌شود، گفت: این طرح‌ها می‌تواند به شکل‌گیری محله‌هایی سالم‌تر، شاداب‌تر و پایدارتر منجر شود.

آرامون تاکید کرد: پروژه‌های بازآفرینی شهری می‌توانند تأثیرات چشمگیری بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی ساکنان به‌ویژه در محله‌هایی که با مشکلات زیرساختی یا فرسودگی مواجه هستند، داشته باشند.

کد خبر 6630615

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها