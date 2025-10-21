به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اسلام مختار کرمی در دیدار با شماری از چوبداران معترض زنجانی، افزود: تمام دستگاههای مسئول در رفع موانع تکمیل میدان عرضه دام باید دست به دست هم بدهند تا جوابگوی درخواست های شهروندان برای تامین محل کسب و کار مردم باشیم و مشکلات بیان شده را حل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: این امر تنها از دست اوقاف برنمی آید و مستلزم همکاری دستگاه های دخیل است.

کرمی گفت: ما به هیچ وجه حاضر به ضرر و زیان بخش خصوصی و میدان دوم عرضه دام زنجان نیستیم که متعلق به بخش خصوصی است اما با توجه به درخواست های مکرر چوبداران موظف به پیدا کردن چاره کار هستیم تا موانع برطرف شود و ظرفیت ها افزایش یابد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان به مراجعه کنندگان تاکید کرد: از هرگونه اقدام مغایر با مقررات و موازین خودداری کنند تا کار از مسیر قانونی انجام شود.

نماینده چوبداران در این دیدار ضمن تشکر از احداث میدان دام جدید زنجان، ‌گفت: این میدان بسیار مناسب و دارای امکاناتی است اما فقط یک مشکل بزرگ دارد که ظرفیت کافی برای جوابگویی به فعالیت همه چوبداران را ندارد.

وی گفت: بسیاری از چوبداران به این علت از فعالیت و درآمد محروم شده اند؛ به همین خاطر خواستار افزایش ظرفیت میدان دام حسینیه اعظم زنجان هستیم تا ما هم بتوانیم فعالیت خود را انجام دهیم.

وی اظهار کرد: درخواست ما این است که مجوزهای لازم در اسرع وقت صادر شود و توسعه و تکمیل میدان عرضه دام حسینیه اعظم به اتمام برسد تا مشکل هم ما برطرف شود.

این چوبدار اضافه کرد: اکنون به علت کمبود آغل دامها در سرما و گرما در محیط بیرون می ماند و ممکن است تلف شود بنابراین ما خواستار اقدام اوقاف برای افزایش ظرفیت و احداث فوری آغل های جدید در میدان دام هستیم.

ظرفیت فعلی میدان عرضه دام حسینیه اعظم زنجان که چوبداران برای خرید و فروش به آن مراجعه دارند، ‌طبق مجوز صادره در کل ۵۰۰ رأس است.

این میدان قابلیت توسعه برای نگهداری ۸۰۰ رأس دام سبک و سنگین را دارد اما به گفته مسوولان اوقاف استان زنجان، توسعه آن با اما و اگرهایی مواجه شده است.

اجرای طرح میدان عرضه دام حسینیه اعظم زنجان در سال ۱۴۰۲ تایید و با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان اجرا شد.