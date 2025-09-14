وقف نقشی اساسی در حکمرانی اسلامی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نبیالله محمدی عصر یکشنبه در جمع فعالان حوزه وقف به جایگاه مهم وقف در اداره جامعه اسلامی تأکید کرد و گفت: وقف یکی از عقود مهم اسلامی است که اصل مال در آن حبس و منافع آن در مسیر کار خیر صرف میشود. وقف یادگاری ماندگار در گنبد دوّار عالم و از برترین مصادیق صدقه جاریه است.
محمدی با اشاره به اینکه اداره جامعه صرفاً بر پایه مالیات و درآمدهای نفتی میسر نیست، افزود: خمس، زکات و وقف نیز همانند مالیات در حکمرانی نقشآفریناند و بار بزرگی از دوش دولت برمیدارند. باید همانگونه که به منابع مالیاتی توجه میشود، به سنت حسنه وقف نیز اهتمام داشته باشیم.
نماینده مردم زنجان و طارم درمجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیت بالای موقوفات استان در اداره مساجد و حوزههای علمیه، گفت: وقف مکانیزمی خودگردان برای تأمین نیازهای دینی و اجتماعی است و میتواند در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه نقشی مؤثر ایفا کند.»
وی همچنین از خدمات حجتالاسلام کرمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان، همکارانش قدردانی کرد و افزود: مدیریت و مجموعه کارکنان اداره اوقاف استان زنجان با عدالت و انصاف در مسیر حق گام برمیدارند و امور را با جدیت پیش میبرند.
محمدی افزود: وقف مصداق عشق دائمی و خدمت ماندگار به جامعه است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
