۷۲ مسجد تاریخی و امامزاده در فهرست آثار تاریخی زنجان ثبت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل موسوی در جلسه مشترک مدیران کل میراث و اوقاف استان زنجان، گفت: هزار اثر تاریخی در سطح استان داریم که ۷۲ مورد آن مسجد، حسینیه، بقعه و امامزاده است که تمامی آنها در فهرست آثار تاریخی ثبت شده است.

وی با بیان اینکه پارسال ۱۳۱ میلیارد تومان در بحث زیرساخت و گردشگری سه پل تاریخی و وقفی در زنجانرود هزینه کردیم، افزود: در بحث خانقاه وقفی تاریخی چلبی اوغلو نیز سرمایه گذار مشخص و قرارداد بسته شده است با انعقاد قراداد با بهره بردار بخش خصوصی، درحال مرمت این بنا هستیم و همه باید توجه داشته باشیم که معرفی و بهره برداری اصولی از آثار تاریخی دارای ظرفیت، ضامن حفظ بناست.

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان گفت: امامزادگان میراثی داریم که مرمت شده است و تفاهم نامه‌های قبلی در این خصوص باید ادامه پیدا کنند. همچنین یک سری موقوفات میراثی مثل پل‌ها، آب انبارها و کاروانسراهای وقفی داریم که نیاز به ادامه همکاری و هم افزایی در نگهداری و تبلیغ دارد.

موسوی افزود: با توجه به اینکه هر دو اداره در کمیته پشتیبانی مساجد عضو هستند، باید وظایف خود را در این خصوص انجام دهند و به همین خاطر فهرست مساجد تاریخی نیازمند مرمت یا مرمت انجام شده را به اوقاف ارائه می‌دهیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان گفت: تفاهم نامه کشوری با موضوع مسائل زیرساخت، مرمت و گردشگری در حال انجام بین وزارتخانه و سازمان در حال انعقاد است‌که به همین دلیل نیازمند تفاهم نامه استانی ذیل تفاهم نامه کشوری برای ادامه همکاری و هم افزایی هستیم.

موسوی افزود: سال گذشته در موضوع انجام زیرساخت‌های گردشگری، در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان ایجرود آلاچیق نصب کردیم و در حال حاضر نیز مسجد یری پایین با اعتبار یک میلیارد تومانی در حال مرمت است. در امامزاده تاریخی و گردشگری محمد ماهوری (ع) طارم نیز اقداماتی انجام داده ایم.

وی ادامه داد: طبق ماده قانونی شماره ۱۳ مرمت آثار تاریخی مصوب ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف اند هزینه‌های حفاظت از آثار تاریخی منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی در مالکیت خود را از محل اعتبارات خود تامین کنند» به همین دلیل از امسال ردیف اعتباری مرمت آثار تاریخی از میراث فرهنگی گرفته شده و هنوز به هیچ دستگاه اجرایی هم ابلاغ نشده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان گفت: بر این اساس، سازمان بازرسی خواستار اجرای قانون شده و از انجام مستقیم مرمت توسط میراث جلوگیری بعمل خواهد آورد و پیش بینی می‌کنیم در سال آینده هیچ بودجه‌ای برای اینکار نداشته باشیم. طبق این قانون وظیفه میراث فقط نظارت بر مرمت است و پیش بینی و تامین اعتبار برعهده مالک هر اثر تاریخی است.

موسوی افزود: این جلسه مشترک با هدف تسهیل انعقاد تفاهم نامه‌ها و داشتن نقشه راه مشترک برای حصول نتیجه بهتر در وظایف محوله با توجه به تحولات اخیر است. میراث هر سال نسبت به مرمت آثار تاریخی اقدام می‌کرد اما از امسال سازمان بازرسی بر اجرای متن صریح قانون تاکید دارد.

۵۰ درصد اعتبارات میراث فرهنگی برای مرمت آثار تاریخی است

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان گفت: امیدواریم در نشست مرکزی وزارتخانه و سازمان اوقاف این مسائل بحث شود. ۵۰ درصد اعتبارات میراث فرهنگی، برای مرمت آثار تاریخی بود و در صورت اجرای قانون این اعتبار باید تعیین تکلیف شده و در اختیار دستگاه‌های مالک اثر قرار بگیرد تا با نظارت میراث مرمت ادامه پیدا کند و آسیبی متوجه این آثار نشود.

اوقاف همیشه در صدد مرمت آثار وقفی تاریخی است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان نیز در این نشست گفت: اوقاف همیشه در صدد مرمت آثار وقفی تاریخی است با استفاده از درآمدهای وقفی است و ما طرح‌های مشترک و خوبی در مرمت این آثار، مثل تعمیر و بهسازی کاروانسرای سنگی زنجان با هزینه ۱۰ میلیارد تومانی و مرمت بخش‌های مختلف بقعه میراثی قیدارنبی (ع) خدابنده با هزینه ۵ میلیارد تومانی، بازسازی کاشیکاری گنبد امامزاده اسماعیل (ع) ابهر با نظارت میراث اجرا کردیم.

حجت‌الاسلام کرمی افزود: در امامزادگان تاریخی شهر صائین قلعه ابهر نیز با نظارت میراث اقداماتی انجام شده است و هم اکنون مسجد وقفی و تاریخی جمیله خانم ذوالفقاری با هزینه بیش از ۲ میلیارد تومانی از محل درآمدهای موقوفات این مسجد در حال مرمت و بهسازی است.



وی ادامه داد: اجرای قانون جدید همکاری‌های مشترک را متوقف نخواهد کرد و ما در صدد ادامه همکاریها هستیم، از جمله در بحث گردشگری مذهبی امامزادگان و بقاع متبرکه و چند موضوع دیگر می‌توانم همکاری‌های خوبی داشته باشیم.