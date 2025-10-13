تحول مدیریت بقاع متبرکه از شکل سنتی به رویکرد اجتماعی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا معممی‌مقدم در همایش آموزشی خادمین و هیئت امنای امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص در حسینیه اعظم زنجان افزود: امروز بقاع نباید فقط محافظ مزار، بلکه باید راهبر رشد معنوی و اجتماعی جامعه باشند؛ سبک زندگی مردم تغییر کرده و دین باید پاسخگوی نیازهای روز باشد، از این رو بقاع متبرکه باید از اداره سنتی عبور کرده و به مدیریت اثرگذار تبدیل شوند.

وی با اشاره به تجربه موفق حسینیه اعظم زنجان افزود: اگر مدیر بقعه برنامه یک‌ساله، سه‌ساله و پنج‌ساله داشته باشد، می‌تواند مسیر تحول را ترسیم کند؛ بقاع شاخص باید محور حرکت سایر بقاع باشند و اگر پس از سه سال تغییری حاصل نشد، یعنی مدیریت دچار روزمرگی شده است.

مدیرکل اجتماعی فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر ضرورت تحول مدیریت در بقاع متبرکه از مدیریت سنتی به سمت مدیریت اثرگذار و اجتماعی،‌گفت: بقاع متبرکه پناهگاه معنوی مردم در بحران‌هاست و در امیدآفرینی، تربیت نسل مؤمن و پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جامعه نقش بسزایی دارد.

معممی‌مقدم انتصابات را رکن اصلی موفقیت دانست و تصریح کرد: هر جا مدیر خوب، هیات امنای توانمند و خادم دلسوز منصوب کردیم، موفق بودیم. اما اگر در این زمینه ضعیف عمل کنیم، پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گفت: مقام معظم رهبری برای نگارش این بیانیه یک ماه وقت گذاشتند؛ مدیر خوب باید این بیانیه را مطالعه کرده و آن را مبنای عمل قرار دهد.

مدیرکل اجتماعی فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با یادآوری تجربه جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: در آن ایام، طرح «حرم امامزادگان، پناهگاه مردم» را اجرا کردیم و بقاع با صدور بیانیه و ارائه خدمات، نقش مهمی در ایجاد آرامش ایفا کردند.

وی افزود: مجالس مذهبی باید امیدآفرین باشند؛ جامعه امروز با مشکلات متعدد روبه‌روست و بقاع متبرکه باید نقش فعالی در ایجاد امید و آرامش ایفا کنند، سخنرانان و مداحان نیز باید ناظر به امیدآفرینی و دستاوردهای انقلاب اسلامی سخن بگویند.

معممی‌مقدم با تأکید بر نقش تربیتی بقاع گفت: امامزادگان باید در تربیت نسل مؤمن، اشتغال، ازدواج آسان و کمک‌های مؤمنانه پیشگام باشند. از حضور کودکان در بقاع نترسید؛ تربیت از سنین پایین آغاز می‌شود.

معممی‌مقدم تأکید کرد: بقاع متبرکه باید به تربیت نفوس، تزکیه اخلاق و تقویت پیوندهای اجتماعی بپردازند؛ اگر امامزاده‌ها زنده بودند، حتماً فعال اجتماعی بودند و دغدغه مردم را داشتند.ما نیز باید با برنامه‌ریزی دقیق، این مسیر را دنبال کنیم.