به گزارش خبرنگار مهر، شهرام زارع عصر سهشنبه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: اصلاح فرآیندها و تقویت زیرساختهای ارتباطی دستگاههای اجرایی با سامانه درگاه ملی مجوزها ضرورت دارد.
وی با اشاره به اهمیت تسهیل صدور مجوزها در مسیر سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری، افزود: پیشنهاد میشود در استعلامهای پنجره واحد زمین مربوط به شرکت گاز استان، موضوع حریم تأمین گاز نیز لحاظ شود و اختیارات پاسخگویی به موارد خاص از سوی اداره کل اقتصاد و دارایی و استانداری افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ضروری است زیرساختهای لازم برای اتصال شرکتهای گاز استانی به درگاه ملی مجوزها با پیگیری اداره کل اقتصاد و دارایی از وزارت متبوع فراهم شود. همچنین افزونه آمایش سرزمینی باید هرچه سریعتر در این سامانه اجرایی گردد.
زارع در ادامه با تأکید بر نقش شهرداریها در فرآیند صدور مجوزها، گفت: اتصال شهرداریها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی به سامانه درگاه ملی مجوزها باید در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین خواستار تسهیل صدور پروانه ساخت پس از اخذ مجوز از کارگروه امور زیربنایی یا شورای برنامهریزی شد و تصریح کرد: این فرآیند باید بدون نیاز به استعلام مجدد توسط بخشداریها انجام شود و استانداری و اداره کل اقتصاد و دارایی پیگیریهای لازم را به عمل آورند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری در پایان با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مجوزهای قدیمی، پیشنهاد کرد: با تشکیل کمیتهای متشکل از دستگاههای اجرایی و پیگیری اداره کل امور اقتصاد و دارایی، سازوکاری برای تسریع در ابطال یا تعیین وضعیت این مجوزها تدوین شود.
