تأکید «لاوروف» بر همبستگی روسیه با ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه امروز سه شنبه بر همبستگی مسکو با کاراکاس در مواجهه با تهدیدات خارجی تأکید کرد.

وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای سخنان لاوروف در این خصوص را رسانه‌ای کرد.

در بیانیه صادره ازسوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: وزیر خارجه روسیه در دیدار با خسوس رافائل سالازار ولاسکز، سفیر ونزوئلا در مسکو بر همبستگی روسیه با دولت و مردم ونزوئلا در مواجهه با تهدیدات خارجی فزاینده و تلاش‌ها برای دخالت در امور داخلی این کشور تأکید کرد.

این در حالیست که ونزوئلا در هفته‌های اخیر با تهدیداتی از سوی ارتش آمریکا مواجه بوده است.