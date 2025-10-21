  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۷

تأکید «لاوروف» بر همبستگی روسیه با ونزوئلا

تأکید «لاوروف» بر همبستگی روسیه با ونزوئلا

وزیر خارجه روسیه در دیدار با سفیر ونزوئلا در مسکو بر همبستگی کشورش با کاراکاس در مواجهه با تهدیدات خارجی فزاینده و تلاش‌ها برای دخالت در امور داخلی ونزوئلا تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه امروز سه شنبه بر همبستگی مسکو با کاراکاس در مواجهه با تهدیدات خارجی تأکید کرد.

وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای سخنان لاوروف در این خصوص را رسانه‌ای کرد.

در بیانیه صادره ازسوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: وزیر خارجه روسیه در دیدار با خسوس رافائل سالازار ولاسکز، سفیر ونزوئلا در مسکو بر همبستگی روسیه با دولت و مردم ونزوئلا در مواجهه با تهدیدات خارجی فزاینده و تلاش‌ها برای دخالت در امور داخلی این کشور تأکید کرد.

این در حالیست که ونزوئلا در هفته‌های اخیر با تهدیداتی از سوی ارتش آمریکا مواجه بوده است.

کد خبر 6630190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها