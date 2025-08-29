اعلام همبستگی روسیه با ونزوئلا علیه تهدید آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به تحولات ونزوئلا کشوری که آمریکا کشتی‌های جنگی خود را در سواحل آن مستقر کرده است، واکنش نشان داد.

«ماریا زاخارووا» در نشست خبری در مسکو در این خصوص گفت: روسیه قاطعانه تهدید استفاده از زور علیه کشورهای مستقل را به عنوان یک ابزار سیاست خارجی نمی‌پذیرد و همبستگی خود را با مردم و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا که حق مسلم تعیین آزادانه مسیر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را بدون فشار خارجی دارد، ابراز می‌کند.

وی افزود: ما درباره تحولات جاری، در چارچوب مشارکت راهبردی، در تماس نزدیک، مستقیم و دوستانه با طرف ونزوئلایی هستیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه خاطرنشان کرد که «رویه مداخله قهری و تاکتیک‌های انقلاب رنگی باید برای همیشه به فراموشی سپرده شود».

شایان ذکر است که در ۸ آگوست، «پم بوندی» دادستان کل آمریکا، جایزه ۵۰ میلیون دلاری برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری رئیس جمهور ونزوئلا شود، اعلام کرد.

در ۱۹ آگوست هم «کارولین لیویت» سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، خاطرنشان کرد که دونالد ترامپ آماده است تا از «تمام عناصر قدرت آمریکا» برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر استفاده کند، بدون اینکه احتمال اقدام نظامی در ونزوئلا را رد کند.

این تحولات در حالی است که سه کشتی جنگی آمریکایی به سواحل ونزوئلا اعزام شده‌اند و انتظار می‌رود ۴۰۰۰ تفنگدار دریایی را حمل کنند. در کاراکاس، این اقدامات تحریک‌آمیز و تلاشی برای بی‌ثبات کردن منطقه توصیف شده است.