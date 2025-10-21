به گزارش خبرنگار مهر، جواد آقاییپور، بازیکن تیم فوتبال سپاهان ایران، پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل آخال در دیداری که امروز سهشنبه از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد، اظهار کرد: موقعیتهای زیادی ایجاد کردیم و خدا را شکر بالاخره توانستیم گل بزنیم. این برد را به همه هواداران عزیز سپاهان تبریک میگویم. تیم حریف با نفرات زیادی دفاع میکرد و به همین دلیل نفوذ به خط دفاعیشان سخت شده بود. شاید کمی هم بدشانسی آوردیم، مخصوصاً در نیمه اول و اوایل نیمه دوم، اما خداروشکر در نهایت توانستیم به گل برسیم و سه امتیاز بازی را بگیریم که این مهمترین چیز است.
وی ادامه داد: در بعضی صحنهها فضا برای گلزنی وجود داشت اما توپها به گل تبدیل نشد که این در فوتبال طبیعی است. بعضی وقتها بدشانسی باعث میشود موقعیتها از دست برود، ولی مهم این است که تا آخر جنگیدیم و نتیجه گرفتیم. خدا را شکر که توانستیم بازی را ببریم و دل هواداران را شاد کنیم.
بازیکن سپاهان در پایان درباره حمایت هواداران پس از تعویض خود گفت: با اینکه زمان زیادی در زمین نبودم، اما هواداران من را تشویق کردند و این برایم خیلی ارزشمند است. از آنها تشکر میکنم که حتی در روز کاری هم به ورزشگاه آمدند و از تیم حمایت کردند. امیدوارم بتوانم روزبهروز بیشتر به تیم کمک کنم و پاسخ محبت آنها را در زمین بدهم.
