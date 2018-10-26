مستحق شکست نبودیم/حرکت غیرورزشی انجام ندادیم

به گزارش خبرنگار مهر، وریا غفوری پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی گفت: اعتقاد دارم یکی از بهترین بازی های لیگ امسال همین دیدار بود، هر دو تیم بازی خوب و قابل قبولی از خود به نمایش گذاشتند و موقعیت های خوبی را هم به دست آورده که سپاهان توانست از یک موقعیت استفاده کرده و به پیروزی دست پیدا کند.

وی در ادامه گفت: در نیمه اول کاملا بر بازی مسلط بودیم و سپاهان حرفی برای گفتن نداشت اما متاسفانه تیم ما تحت فشار است و باید هواداران کمک کنند تا این فشار از روی تیم برداشته شود.

وی در پاسخ به این سوال که این فشار از طرف چه کسی به تیم وارد می شود و آیا قصد تخریب تیم را دارند گفت: من کلی گفتم بچه ها از لحاظ روحی و روانی به آن شرایط ایده آل نرسیده اند و امیدوارم در بازی های آینده و با نتایج خوبی که به دست می آوریم بتوانیم این شکست را جبران کرده و موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشیم.

غفوری در پاسخ به این پرسش که چرا استقلال در نیمه دوم نتوانست مانند نیمه اول بازی خوبی انجام دهد گفت: باز هم می گویم فشار زیادی روی تیم ماست، ما تلاش زیادی کردیم و حتی در نیمه دوم می توانستیم به گل دست پیدا کنیم که متاسفانه بدشانسی دست از سر ما برنمی دارد.

مدافع استقلال در خصوص صحبت هایی که بازیکنان سپاهان کرده و گفتند یک حرکت غیرورزشی از تیم استقلال سر زده است، گفت: نمی دانم آنها کدام صحنه را می گویند بازیکن شان زمین خورد توپ را به اوت انداختند و ما هم بازی کردیم. امیدوارم فراموش نکرده باشند که دقایقی قبل بازیکن شان به عمد خود را به مصدومیت زد و حتی دکتر بالای سر او نیامده ظرف ۵ ثانیه از جایش بلند شد. بنابراین هیچ حرکت غیرورزشی انجام نداده ایم و این صحبت را قبول ندارم.

وی در پاسخ به این سوال که همه شما را مقصر گل سپاهان قلمداد می کنند، گفت: نمی دانم راجع به کدام صحنه صحبت می کنید ولی من روی گل مقصر نبودم.

غفوری در پایان ضمن عذرخواهی از هواداران استقلال گفت: شرمنده هواداران شدیم آنها در این هوای بارانی به ورزشگاه آمدند اما نتوانستیم آنها را خوشحال به خانه بفرستیم اما قول می دهیم هفته آینده این شکست را جبران کنیم و با پیروزی هایی که به دست می آوریم دل آنها را شاد کنیم.