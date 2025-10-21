عقیلی: هواداران یار دوازدهم ما هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی عقیلی، پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر آخال ترکمنستان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، در جمع خبرنگاران حاضر در میکسدزون ورزشگاه نقش جهان اظهار کرد: بازی بسیار خوبی از سوی بازیکنان ما انجام شد. خوشبختانه تیم حریف حتی موقعیت جدی روی دروازه ما ایجاد نکرد و از طرفی ما موقعیتهای زیادی داشتیم که متأسفانه برخی از آنها با بدشانسی و اصابت توپ به تیر دروازه از دست رفت. با این حال از عملکرد بازیکنان رضایت دارم و این پیروزی را به هواداران عزیز سپاهان و مردم اصفهان تبریک میگویم.
وی در خصوص قضاوت داور مسابقه گفت: دوست ندارم درباره داوری صحبت کنم، اما به نظر میرسد حداقل دو یا سه صحنه مشکوک به پنالتی برای ما گرفته نشد. در کرنرها بازیکنان حریف بازیکنان ما را در آغوش میگرفتند و عملاً مانع حرکتشان میشدند، اما داور توجهی نکرد. حتی در برخی صحنهها که جلوی چشم داور بود نیز تصمیمی گرفته نشد. من کنار داور چهارم ایستاده بودم و او هم تا حدودی این موضوع را تأیید میکرد.
مربی سپاهان با اشاره به شرایط فنی تیمش ادامه داد: در مجموع عملکرد تیم را مثبت میدانم. در بازی برگشت با شناخت بیشتری نسبت به تیم آخال و همچنین با آنالیز دقیقتر عملکرد خودمان، مطمئناً نمایش بهتری خواهیم داشت و امیدواریم با گلهای بیشتری به پیروزی برسیم.
عقیلی درباره حضور هواداران در ورزشگاه نقش جهان نیز گفت: از هواداران عزیز سپاهان تشکر میکنم، اما انتظار میرفت حضور بیشتری در ورزشگاه داشته باشند. حدود پنج تا شش هزار نفر در ورزشگاه بودند، در حالی که برخی از تماشاگران نتوانستند به دلیل مشکلات فروش الکترونیکی بلیت وارد ورزشگاه شوند. امیدوارم این مسئله هر چه سریعتر برطرف شود، زیرا حضور هواداران باعث تفاوت سپاهان با سایر تیمها میشود. بدون تماشاگر، فقط یک تیم با لباس زرد در زمین هستیم، اما با آنها سپاهان واقعی معنا پیدا میکند.
وی با یادآوری جو تاریخی ورزشگاه نقش جهان در سالهای گذشته افزود: در گذشته بازیهایی داشتیم که حتی تیمهای آسیایی حاضر به بازی در نقش جهان نمیشدند، چون جو ورزشگاه واقعاً خاص و تاریخی بود. دوست دارم دوباره چنین فضایی را تجربه کنیم و مطمئنم اگر مشکلات حل شود، مردم اصفهان مثل همیشه تیمشان را تنها نمیگذارند.
مربی سپاهان در واکنش به برخی حاشیهها پیرامون چند بازیکن تیم نیز گفت: این بازیکنان سرمایههای باشگاه سپاهان هستند و باید با درایت با آنها برخورد شود. ما نباید بهصورت قهری رفتار کنیم، بلکه باید با گفتوگو مسائل را حل کنیم. خوشبختانه بازیکنان ما با درک بالا شرایط را مدیریت کردند. امروز هم سید پیام حسینی با اعتماد به نفس درون دروازه ایستاد و بازی خوبی انجام داد. به نظر من نباید با حواشی غیرضروری تمرکز تیم را بههم بزنیم؛ هم ما و هم مردم اصفهان باید حامی تیم باشیم.
عقیلی خطاب به هواداران سپاهان گفت: هواداران ما واقعاً یار دوازدهم تیم هستند. سالی که سپاهان قهرمان شد، حضور و حمایت آنها در شش بازی پایانی نقش تعیینکنندهای داشت. حتی در سفرهای سخت مثل مسجدسلیمان کنار تیم بودند و بازیکنان انرژی مضاعفی از حضورشان میگرفتند. امیدوارم امسال هم شاهد همان حمایت بیدریغ باشیم تا بتوانیم نتایج درخشانی کسب کنیم. خدا را شکر تیم در مسیر خوبی قرار دارد و با تداوم همین روند، به موفقیتهای بیشتری خواهیم رسید.
