۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۲

اکران انیمیشن ملی «یوز» برای بیش از ۲۵۰۰ دانش‌آموز خوزستانی

اهواز - با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان، انیمیشن سینمایی «یوز» در قالب طرح «اکران تربیتی مدارس» برای بیش از دو هزار و ۵۰۰ دانش آموز خوزستانی به نمایش درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه با هدف تقویت هویت ملی و ایرانی در نسل نوجوان برگزار شد و با استقبال چشمگیر دانش‌آموزان و خانواده‌ها همراه بود. در حاشیه اکران، مجموعه‌ای از ویژه‌برنامه‌های فرهنگی از جمله اجرای نمایش عروسکی، برگزاری مسابقات متنوع، جشن‌های دانش‌آموزی و گفت‌وگوهای تحلیلی پیرامون مفاهیم فیلم برگزار شد.

علی رضازاده، مسئول باشگاه رشد نوجوان امید خوزستان در این خصوص اظهار داشت: انیمیشن سینمایی «یوز» اثری فاخر از مرکز انیمیشن سوره است که با محوریت مفاهیم هویت ملی و ایرانی و با نگاهی نو به دغدغه‌های نسل نوجوان ساخته شده است. این اثر با داستانی پرکشش و شخصیت‌پردازی جذاب توانسته ارتباط مؤثری با دانش‌آموزان برقرار کند و حتی خانواده‌ها را نیز به حضور در سالن‌های سینما ترغیب نماید.

وی افزود: باشگاه رشد نوجوان امید تلاش دارد با برگزاری چنین رویدادهایی، فضای فرهنگی و تربیتی مدارس را تقویت کرده و مصرف دو ایجاد هویت ملی و ایرانی را در میان نوجوانان گسترش دهد. از مدارس و گروه‌هایی که علاقه‌مند به تماشای این انیمیشن هستند دعوت می‌شود با مشارکت باشگاه‌های رشد نوجوان امید در استان، نسبت به برنامه‌ریزی برای حضور گروهی دانش‌آموزان در سانس‌های بعدی اقدام کنند.

