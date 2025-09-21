به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پویش ملی «ایران سرافراز» و به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، تعداد دو هزار پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران از سوی اداره کل نوسازی مدارس لرستان برای مدارس استان تهیه و توزیع شد.

این پرچم‌ها در آئین‌های صبحگاهی مدارس به اهتزاز در خواهند آمد تا نماد وحدت و همبستگی ملی در میان دانش‌آموزان محترم این استان برجسته‌تر شود.

پویش «ایران سرافراز» که باهدف تقویت هویت ملی و ایجاد شور و نشاط در میان نسل آینده‌ساز کشور طراحی شده است، از طریق استفاده از پرچم جمهوری اسلامی ایران و اجرای سرود ملی «ای ایران» در مراسم‌ها آغاز سال تحصیلی، ارزش‌های مشترک ایرانی را یادآور خواهد شد. این حرکت ملی باتکیه‌بر اصول انسجام و غرور ملی، فرصتی برای جوانان و دانش‌آموزان فراهم می‌کند تا عزم و اراده خود را برای ساخت آینده‌ای روشن و آباد برای ایران عزیز تقویت کنند.

در این مراسم، دانش‌آموزان و کادر آموزشی در کنار یکدیگر با سرود ملی و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران، روحیه ملی خود را تازه کرده و با تأسیس فرهنگی غنی از احترام و ارزش‌های ایرانی، گام‌هایی محکم‌تر در مسیر رشد و پیشرفت کشور بردارند.

این پویش ملی، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی که نیاز به همبستگی و وحدت بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود، یادآور این است که تمام ایرانیان، از هر قومیت و زبان، در یک خانواده بزرگ و واحد زندگی می‌کنند که پرچم جمهوری اسلامی ایران نماد این اتحاد است. امید است که این اقدام، علاوه بر تقویت هویت ملی، فضای مدارس را به فضایی شاداب و پُر از انگیزه برای دانش‌آموزان تبدیل کند.