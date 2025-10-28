سعیدی فرد: انیمیشن سینمایی «یوز» هویت ایرانی را به خوبی نمایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سعیدی فرد صبح سه شنبه در نشست هماهنگی اکران انیمیشن سینمایی «یوز» با اشاره بر اهمیت موضوع ارائه شده در انیمیشن سینمایی یوز و لزوم اکران این انیمیشن ایرانی برای آحاد مختلف جامعه، بخصوص کودکان نوجوانان اظهار کرد: یوز محصولی شایسته تقدیر و تلاش موفق از هنرمندان و متخصصان این عرصه در مرکز انیمیشن سوره حوزه هنری است که در آن هویت ایرانی به خوبی بیان شده است.

وی ادامه داد: نگاهی ویژه به اکران موفق انیمیشن‌های ایرانی در مراکز استانی و مناطق محروم در راستای انتقال پیام این تولیدات هنری به جامعه هدف آن و حمایت از تولید کنندگان این آثار و ایجاد حس امیدواری در آنان جهت تولید آثار سینمایی مشابه در آینده یکی از وظایف اصلی دستگاه‌های فرهنگی هنری در این حوزه است که باید با طراحی و اجراهای مؤثر برنامه‌های متنوع در این خصوص اقدامات لازم صورت گیرد.

حضور دانش‌آموزان در سالن‌های اکران انیمیشن یوز، اکران این انیمیشن در مجتمع‌های فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی در شهرهای فاقد سالن سینمایی، اکران در محلات محروم شهر و مناطق روستایی، تبلیغات شهری و فضای مجازی و اکران ویژه برای خانواده‌های کارکنان ادارات موضوع‌هایی بودند که در این نشست مطرح و مورد تصویب قرار گرفتند.

«یوز» محصول سال ۱۴۰۴ مرکز انیمیشن سوره حوزه هنری است که با تکنیک سه بعدی داستان ماجرا جویانه و سرگرم کننده یوزپلنگی ایرانی را که در نیویورک زندگی می‌کند و برای رسیدن به وطن خود ایران و ارتباط با هویت واقعی‌اش تلاش می‌کند بیان شده است.