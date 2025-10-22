به گزارش خبرگزاری مهر، ادریس محمودیان در این زمینه با بیان اینکه علاقمندان میتوانند تا ۱۵ آبان ماه با مراجعه به دفتر انجمن سینمای جوانان مهاباد در این دوره ثبتنام کنند، اظهارکرد: این دوره شامل ۳۶۰ ساعت آموزش است که در چند مرحله و به صورت ترکیبی از مباحث تئوری و عملی ارائه میشود.
محمودیان گفت: این دوره جامع فیلمسازی شامل چند مرحله آموزشی است و هنرجویان در طول دوره با اصول فیلمسازی داستانی، کارگردانی، فیلمبرداری، تدوین و صدابرداری آشنا میشوند و در نهایت یک فیلم کوتاه ۵ تا ۱۵ دقیقهای تولید خواهند کرد.
وی، هدف از راهاندازی دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران را تقویت آموزش ارزان و فراگیر فیلمسازی عنوان کرد تا استعدادهای جوانان، حتی با محدودیتهای مالی، بتوانند رشد و پرورش یابند.
سرپرست انجمن سینمای جوانان مهاباد اضافه کرد: برگزاری چنین دورههایی در راستای عدالت فرهنگی و آموزشی، کشف استعدادهای نوظهور و توسعه جریان فیلمسازی در استانهای مختلف انجام میشود.
تاکنون بیش از سه هزار هنرجو در رشتههای مختلف فیلمسازی، تدوین و عکاسی در انجمن سینمای جوانان مهاباد آموزش دیدهاند و این انجمن هماکنون دارای ۱۰۰ عضو فعال است.
