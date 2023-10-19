«نوآوین» رویدادی برای هم افزایی در تربیت نیروهای کارآمد و توانمند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود حسینی پنجشنبه در مراسم آغاز رویداد استانی نوآوین در اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی در اقدامی نو و با تشکیل بنیاد ملی نوجوان به دنبال رقم زدن کارها و اتفاقات خلاقانه برای نوجوانان و جوانان است.

وی مدارس صدرا را یکی از فعالیت‌های شاخص بنیاد ملی نوجوان برشمرده و افزود: این مدارس به عنوان مدارس معارف و علوم اسلامی نمونه‌ای عینی و تجربی از امکان پیگیری موضوعات پرورشی در کنار امور معمول و مرسوم آموزشی است چرا که متأسفانه در دولت قبلی معاون پرورشی با وجود تأثیر آن در مباحث تربیتی و فرهنگی از ساختار مدارس حذف شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به تجربه مثبت نقش پررنگ این مدارس در تقویت مباحث پرورشی و فرهنگی در بین قشر دانش آموزی خاطر نشان شد: سازمان تبلیغات اسلامی به دنبال تسری امور و برنامه‌های پرورشی اجرا شده در مدارس صدرا در بدنه دانش آموزی است.

وی گفت: تجربه تشکل‌های میان سازمانی چون انجمن‌های اسلامی و بسیج دانش آموزی نشان داده که نیروپروری و کادرسازی برای نظام بیشتر از طریق چنین تشکل‌هایی ممکن است تا بخش نامه‌ها و آئین نامه‌های ابلاغی و دستوری و این تشکل‌ها نقش مهمی در شکل دهی به شاکله ذهنی دانش آموزان و نقش آفرینی فعال آنها در آینده شخصی و البته اجتماعی و سیاسی جامعه دارند.

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: بنیاد ملی نوجوان تشکلی بنام نوآوین را برای تجمیع ظرفیت این تشکل‌ها و اقدامات متمرکز رسانه‌ای، اعتقادی و اجتماعی و سیاسی مطابق الگویی چون شهید آوینی در مدارس پسرانه شکل داده و تشکل دختران حاج قاسم نیز در مدارس دخترانه ایجاد شده که خوشبختانه این تشکل در آذربایجان شرقی به حدی موفق بوده که در مواردی به الگویی برای سایر مجموعه‌ها نیز تبدیل شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اظهار داشت: در تشکل نوآوین نه تنها به دنبال جذب نوجوانان و دانش آموزان دارای توانمندی و مهارت در حوزه‌های مختلف هستیم بلکه توانمندسازی دانش آموزان فعال در قالب تشکل‌هایی چون بسیج و انجمن‌های دانش آموزی با رویکرد تقویت بیش از پیش این تشکل‌های موجود نیز مد نظر است تا با هم افزایی نیرو و توان تمام مجموعه‌های دخیل در این رویداد قدمی در مسیر تربیت نیروهای کارآمد برای آینده نظام اسلامی و سربازی امام زمان (عج) برداشته شود.

مسئول برادران بنیاد ملی نوجوانان و رئیس تشکل نوآوین در آذربایجان شرقی نیز در این نشست به چگونگی جذب، سازماندهی و بکارگیری نوجوانان ۱۵ تا ۲۰ ساله در این تشکل نوآوین اشاره کرده و گفت: نوجوانان معرفی شده از سوی مراکز و تشکل‌های مختلف دانش آموزی در سه باشگاه «چراغ شو، هنرآوین و راوینو» به نسبت علاقه و استعداد خود عضو شده و آموزش‌های لازم را دریافت کنند.

حمید بهرام قناد ادامه داد: باشگاه «چراغ شو» مخصوص افرادی است که علاقه مند به تحقیق و پژوهش در موضوعی خاص هستند و در باشگاه «هنر آوین» نیز دانش آموزانی جذب خواهند شد که علاقه مندند نتایج پژوهش‌های انجام شده را با روایت هنری در قالب رسانه بازنشر دهند.

رئیس تشکل نوآوین آذربایجان شرقی باشگاه «راوینو» را ویژه دانش آموزان مشتاق به مدیریت و انتشار محتوا در فضای رسانه عنوان و تصریح کرد: دانش آموزان جذب شده پس از برگزاری پویش‌های مربوطه، استعداد یابی شده و زیر نظر اساتید کشوری در این سه باشگاه در راستای حل مسئله در گام دوم انقلاب و روایت‌های پیشرفت ایران اسلامی به سبک شهید آوینی فعالیت خواهند کرد.

مسئول کمیته رسانه‌ای اداره کل تبلیغات اسلامی استان نیز در این نشست با اشاره به برگزاری جشنواره برهان در حوزه دانش آموزی توسط این نهاد گفت: در این جشنواره آثاری از ۲۷ استان کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که تنها ۱۳۳ اثر مربوط به سیستان و بلوچستان به عنوان دورترین نقطه به آذربایجان شرقی بود.

خسرو اکبری تصریح کرد: به فرموده امام راحل و عظیم الشان انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) برای روایت انقلاب تنها نباید از نخبه‌ها استفاده کنیم بلکه باید سراغ توده‌های مردم برویم و در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی جنگ روایت برگرفته از جنگ گفتمان است و انقلاب اسلامی گفتمان مردم سالاری دینی را دارد.

وی برگزاری پویش «من و ایران» را از دیگر اقدامات تبلیغات اسلامی استان در بخش دانش آموزی برشمرد و افزود: در قالب این جشنواره ۹۰۰ کلیپ ساخته شده توسط دانش آموزان داوری شد و می‌توان با تقویت و توسعه چنین فعالیت‌های فرهنگی چنین حرکت‌هایی هویت نوجوانان را در سه بخش فردی، ملی و دینی تقویت کرد.

وی گفت: برای نمونه در پویش من و ایران با طرح سوال «دوست دارید در آینده چه شغلی را انتخاب و با این شغل چه کمکی به پیشرفت کشور عزیزمان کنی» این موضوع مورد توجه بود و در واقع پاسخ‌های دانش آموزان به بخش اول سوال تقویت کننده هویت فردی و بخش دوم آن تقویت کننده هویت ملی آنان بود.

مسئول کمیته رسانه‌ای اداره کل تبلیغات اسلامی تصریح کرد: در پویش نسل حسینی در اینستاگرام خود دانش آموزان نیز بیش از ۱۲۰ هزار تعامل انجام داده بودند که هدف این پویش تقویت هویت دینی در نوجوان ایرانی بود.

گفتنی است با برگزاری این نشست رویداد استانی نوآوین به عنوان حرکتی نو از سوی بنیاد ملی نوجوانان سازمان تبلیغات اسلامی با حضور و مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه دانش آموزی چون آموزش و پرورش، صدا و سیما، انجمن اسلامی دانش آموزی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان دانش آموزی و دیگر مجموعه‌های فرهنگی در اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی آغاز بکار کرد.