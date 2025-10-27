متولی: نمایشگاه هنری «ایران من ایران جان» در آران و بیدگل برپا شد

عباس متولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی نمایشگاه هنری «ایران من ایران جان» در آران و بیدگل اظهار کرد: این نمایشگاه در حاشیه جشنواره بین المللی مرنجاب با حضور هنرمندان خوشنویس برپا شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۵ هنرمند در برپایی این نمایشگاه مشارکت داشتند، ابراز داشت: بیش از ۶۵ اثری هنری در این نمایشگاه برای علاقمندان به نمایش گذاشته شد.

رئیس انجمن خوشنویسان کاشان با بیان اینکه این نمایشگاه با هدف ایجاد همراهی، همدلی و انسجام اجتماعی برپا شد، تصریح کرد: آثار رسیده در سه بخش نستعلیق، شکسته نستعلیق و تحریری به نمایش گذاشته شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۲۶۰ هنرجو در انجمن خوشنویسان آران و بیدگل کارآموز هستند، خاطرنشان کرد: همچنین در حال حاضر چهار مدرس در این انجمن مشغول فعالیت‌های فرهنگی هنری هستند.

متولی گفت: از انجمن خوشنویسان آران و بیدگل ۲۶ نفر فارغ التحصیل ممتاز و چهار نفر فارغ التحصیل فوق ممتاز هستند.

وی گفت: برپایی نمایشگاه و جشنواره‌های خوشنویسی و فعالیت‌های فرهنگی در مناسبت‌های مختلف، برگزاری اردوهای آموزشی هنری، تربیت هنرجوها و اساتید، برپایی ورکشاپ‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی با دعوت از اساتید برجسته کشوری از جمله فعالیت‌های این انجمن است.