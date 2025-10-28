معرفی برنامه جدید کانون موسیقی موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر، کانون موسیقی موزه هنرهای معاصر تهران، مجموعه برنامه‌هایی را زیر عنوان «موزیک‌ تِک» طراحی و برگزار می‌کند.

نخستین برنامه از پروژه‌های «موزیک‌ تِک» توسط گروه موسیقی یارآوا با عنوان در جستجوی صدا برگزار می‌شود.

کیوریتوری این برنامه را مهدی جلالی و مدیریت پروژه را علی مغازه‌ای بر عهده دارند.

این اجرا ترکیبی از موسیقی، ویدیو آرت، اینستالیشن و پرفورمنس آرت است.

موزه هنرهای معاصر در ۲ روز پنجشنبه و جمعه ۸ و ۹ آبان‌ ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ تا ۱۹ میزبان این اجراها است.